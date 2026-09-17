과천시민단체, 경마장·방첩사 부지 아파트 개발 ‘절대 안 돼’

세줄 요약 과천시민대표 33명, 주택공급 계획 반대 발표

경마장·방첩사 이전 및 개발 전면 철회 요구

교통·학교·공공시설 부족 문제 해결 촉구

이미지 확대 과천시민단체 대표단이 17일 오전 과천시청 앞에서 ‘과천시 동의 없는 주택공급 철회’를 주장하는 입장문을 발표하고 있다. 과천시 시민대표단 제공

이미지 확대 신계용 과천시장이 10일 ‘법무부 세종 이전’에 반대하는 기자회견을 갖고 있다. 과천시 제공

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과천 경마장(렛츠런파크)과 방첩사를 이전하고 그 부지에 대규모 주택 공급하겠다는 정부 계획에 대해 과천시민단체가 반대 입장을 거듭 밝혔다.하영주 전 과천시의회 의장과 김성훈 전 과천회 회장 등 과천시민대표 33명은 17일 오전 과천시청 본관 로비에서 국토교통부와 농림축산식품부를 향해 정부의 일방적인 주택공급 및 경마공원 이전 추진에 반대하는 입장문을 발표했다.이들은 “과천시민의 동의 없는 주택공급 및 경마공원 이전 계획의 전면 철회와 과천시민과의 책임 있는 협의”를 요구했다.그러면서 “과천은 정부청사 이전과 잇따른 공공주택사업 등 국가정책으로 인한 희생과 부담을 오랫동안 감당해 왔다”며 “지금도 과천지식정보타운, 과천과천지구 등 대규모 주택사업이 동시에 진행되고 있으나 정부가 약속한 도로와 대중교통, 학교와 생활시설은 제대로 갖춰지지 않았다. 교통체증과 과밀학급, 부족한 공공시설로 인한 불편은 고스란히 시민들의 몫이 되었다”고 하소연했다.입장문 발표 후 대표단은 정부세종청사 앞 원정 집회에 나섰다.앞서 지난 10일 신계용 과천시장은 기자회견을 열고 “20년 전 일방적인 청사 이전과 수도권 주택 가격 안정화를 이유로 정권 교체 때마다 과천의 희생을 강요했다”며 “행정도시 자족 기능이 파괴되는 조치를 받아들일 수 없다”고 밝혔다.이어 “정부 계획을 원점 재검토하고 시와 공식 협의체를 구성해달라”고 촉구했다.안승순 기자