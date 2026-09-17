부산, 국제금융센터지수 세계 22위…역대 최고 순위

금융중심지 인프라 확충 노력 등 긍정적 반영

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세줄 요약 국제금융센터지수 세계 22위 기록

2014년 진입 이후 역대 최고 순위 달성

해양·디지털 금융 생태계 성과 반영

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부산시는 영국 금융 전문 컨설팅그룹 지옌(Z/Yen)의 ‘국제금융센터지수(GFCI 40)’ 평가에서 부산이 전 세계 117개 금융도시 중 22위를 기록했다고 17일 밝혔다.지옌은 지난 16일 부산 누리마루에서 열린 ‘BIFC 글로벌 금융 심포지엄’에서 이 같은 내용을 담은 ‘제40차 국제금융센터지수(GFCI 40) 보고서’를 발표했다.국제금융센터지수는 세계 주요 도시의 금융 경쟁력을 측정하는 대표 지수로 불린다.부산은 지난 3월 발표된 ‘제39차 국제금융센터지수(GFCI 39) 보고서’의 23위보다 1단계 상승하며, 2014년 지수에 처음 진입한 이후 역대 최고 순위를 달성했다. 아시아·태평양 지역 내에서는 홍콩, 싱가포르, 상하이 등에 이어 9위를 기록했다.시는 그동안 추진해 온 금융 기반 시설 확충과 해양·디지털 금융 생태계 조성 성과가 긍정적으로 반영된 결과로 평가했다.전재수 부산시장은 “부산이 글로벌 금융도시로 꾸준히 성장하고 있음을 보여주는 의미 있는 성과”라며, “부산국제금융센터를 중심으로 국내외 해양 금융기관과 기업의 집적을 확대해 2030년 글로벌 20위, 아시아 5위권 금융도시로 도약하겠다”라고 전했다.부산 신정훈 기자