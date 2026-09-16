메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

보랏빛 가을

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-09-16 18:20
입력 2026-09-16 18:20
이미지 확대
보랏빛 가을
보랏빛 가을 경남 거창군 감악산의 별바람언덕에 16일 보랏빛 아스타 꽃이 파란 가을 하늘 아래 활짝 피어 있다.
거창군 제공


경남 거창군 감악산의 별바람언덕에 16일 보랏빛 아스타 꽃이 파란 가을 하늘 아래 활짝 피어 있다.

거창군 제공
2026-09-17 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
아스타 꽃이 피어있는 위치는 어디인가요?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기