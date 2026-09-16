사회 보랏빛 가을 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/17/20260917010005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-16 18:20 입력 2026-09-16 18:20 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 보랏빛 가을 경남 거창군 감악산의 별바람언덕에 16일 보랏빛 아스타 꽃이 파란 가을 하늘 아래 활짝 피어 있다.거창군 제공 경남 거창군 감악산의 별바람언덕에 16일 보랏빛 아스타 꽃이 파란 가을 하늘 아래 활짝 피어 있다.거창군 제공 2026-09-17 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 아스타 꽃이 피어있는 위치는 어디인가요? 감악산 지리산