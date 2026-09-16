[포토] 파란 가을 하늘 아래 펼쳐진 보랏빛 꽃물결

세줄 요약 전국 대체로 맑고 아침 기온 크게 하강

낮 최고 24∼30도, 일교차 10∼15도 확대

수도권·충남·전남 오존 농도 나쁨 예상

1 / 7 이미지 확대 16일 경남 거창군 감악산 ‘별바람언덕’에 파란 가을 하늘 아래 보랏빛 아스타 꽃이 활짝 피어있다. 2026.9.16.

거창군 제공

이미지 확대 16일 경남 거창군 감악산 ‘별바람언덕’에 파란 가을 하늘 아래 보랏빛 아스타 꽃이 활짝 피어있다. 2026.9.16.

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이미지 확대 쾌청한 가을 날씨를 보인 16일 관광객들이 경기도 수원시 세계문화유산 화성(華城) 성곽길을 걷고 있다. 2026.9.16 연합뉴스

이미지 확대 쾌청한 가을 날씨를 보인 16일 관광객들이 경기도 수원시 세계문화유산 화성(華城) 성곽길을 걷고 있다. 2026.9.16 연합뉴스

이미지 확대 쾌청한 가을 날씨를 보인 16일 관광객들이 경기도 수원시 세계문화유산 화성(華城) 성곽길을 걷고 있다. 2026.9.16 연합뉴스

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16일 청명한 가운데 일교차가 10∼15도로 크겠다.현재 우리나라는 동해북부해상에 자리한 고기압 가장자리에 놓인 상태로, 이 고기압 가장자리를 타고 부는 동풍에 북쪽 찬 공기가 실려 들어오면서 이날 아침 중부지방은 10도 안팎, 남부지방은 15도 안팎까지 기온이 떨어졌다.이날 낮 기온은 24∼30도까지 오르겠다.하늘이 맑아 햇볕이 강하게 내리쬐면서 기온이 꽤 오르면서 동해안을 제외한 대부분 지역에서 낮과 밤 기온 차가 10∼15도로 크겠다.햇볕이 강해 수도권과 충남, 전남은 오후 한때 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 짙겠다.대기오염물질이 햇빛을 맞아 광화학 반응하면 오존이 생성되기 때문이다.이날 밤부터 남해동부안쪽먼바다와 남해서부동쪽먼바다, 제주남동쪽안쪽먼바다에 바람이 시속 30∼55㎞(9∼15㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠다. 17일 새벽에는 나머지 제주해상과 동해남부남쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 풍랑도 거칠어질 전망이다.온라인뉴스부