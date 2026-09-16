김도읍, 부산시 생곡 소각장 강행 관련 “전재수, 협의 아니라 독주 선택”

세줄 요약 생곡 소각장 강행 두고 김도읍 비판

전재수 시장 협의 아닌 독주 선택 주장

주민 반발 속 공개 공청회 개최 요구

이미지 확대 국민의힘 김도읍(부산 강서구) 의원

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국민의힘 김도읍(부산 강서구) 의원은 16일 부산시의 강서구 생곡 쓰레기 소각장 강행 방침과 관련 기자회견을 갖고 “전재수 부산시장이 협의가 아니라 독주를 선택했다”라고 말했다.전 시장은 지난 3일 부산시 정책회의에서 민원에 1년 가까이 표류 중인 생곡 쓰레기 소각장 건립 사업을 계속 추진한다고 밝혀 소각장 예정지 인근 주민들이 집단 반발하는 등 파장이 일고 있다.김 의원은 “강서 주민의 소각장 건립 반대에 박형준 전 부산시장도 주민 뜻을 받아들여 제3의 부지를 찾아보겠다는 입장을 밝혔다. 본인도 대체부지(가덕도신공항 지원시설 용지, 장항·율리마을)라는 대안까지 제시했다”라고 주장했다.이어 “부산의 쓰레기는 부산 16개 구·군이 각자 책임져야 한다. 왜 강서 주민만 수십 년 동안 희생해야 하는가“라며 ”강서 주민의 분노는 생곡 소각장 하나의 문제가 아니다. 주민을 무시하는 부산시 행정에 대한 분노“라고 비판했다.김 의원은 “기피·혐오시설은 주민이 반대하면 일방적으로 추진할 수 없다”라며 공개 주민공청회에 전 시장이 참석할 것을 제안했다.한편, 앞서 부산시의회 조용우 의원(민주당·비례) 등 민주당 일각에서는 “지난해 명확한 근거나 설명도 없이 사업이 갑자기 중단됐다. 당시 박형준 전 시장과 김도읍 의원이 소각장 이전 대책을 논의한 직후 부산시가 타당성 조사 용역을 중단했으며, 이는 정치적 합의에 따른 중단“이라며 중단 과정의 공개를 촉구하는 등 소각장 둘러싼 논란이 정치쟁점으로 비화하고 있다.부산 신정훈 기자