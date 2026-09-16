청와대 민정비서관 부친, 새만금개발공사 이사 자진 사퇴

전 전북도 국장, 임명 3주만에 자진 사퇴

이미지 확대 새만금개발공사

세줄 요약 부친 이사직 자진 사퇴, 논란 일단락

현직 민정비서관 부친 사실로 공정성 논란

최종 평가 최하위권, 검증 요구 확산

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청와대 민정수석실 민정비서관의 부친 A(73)씨가 16일 새만금개발공사 이사직에서 자진 사퇴했다.A씨는 “이번 인사가 정쟁화하고 논란이 되는 것을 원하지 않아 새만금개발공사 비상임이사직에 사의를 표한다”고 밝혔다. 임명 3주만이다.앞서 A씨는 지난달 28일 공사 비상임이사로 임명됐다. 이후 A씨가 현직 민정비서관의 부친으로 확인되면서 인사 공정성 논란이 제기됐다.A씨는 지난 2006년 4월부터 2007년 7월까지 전북도 새만금 사업 담당 국장을 역임했으나 퇴직한 지 10여년이 지났고 담당 국장으로 1년 남짓 복무해 직무 적합성이 낮다는 비판을 받았다.그는 임원추천위원회 최종 평가에서도 최하위권에 속한 것으로 확인되면서 논란이 확산했다.A씨의 사의 표명으로 논란이 일단락됐지만, 임용 과정에 대한 검증 등은 여진이 계속되고 있다.유재임 군산참여자치연대 사무국장은 “임용 과정에 어떤 문제가 있었는지 감사 등을 통해 밝혀져야 한다”면서 “이번 사례를 계기로 공공기관의 임원 임용이 투명하게 이뤄지고 검증 시스템이 갖춰질 수 있도록 대책이 마련돼야 한다”고 강조했다.전주 임송학 기자