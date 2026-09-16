2600억원 투자 BGF리테일 부산물류센터 준공…해외 진출 전초기지 역할

세줄 요약 2600억원 투입한 부산물류센터 준공

전국 공급·지역 거점·수출입 기능 통합

해외 진출 확대 위한 전초기지 활용

이미지 확대 BGF리테일 부산물류센터 준공. 부산시 제공

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BGF리테일 부산물류센터 준공식이 16일 부산 강서구 구랑동 센터 건립 현장에서 열렸다.2천600억원이 투입된 부산물류센터는 BGF리테일이 보유한 물류 인프라 가운데 최대 규모의 투자이자 국내 편의점 업계에서도 최대 규모의 투자로 전해진다.4만7000m²의 부지에 연면적 12만7000m², 지하 1층~지상 4층 규모로 조성됐다.부산물류센터는 전국에 상품을 공급하는 제2중앙물류센터와 지역거점물류센터 기능을 수행하는 동시에 부산항 신항과 연계한 수출입 거점 역할을 통합 수행하는 BGF리테일의 핵심 물류거점 기능을 하게 된다.특히 BGF리테일의 글로벌 사업 확대를 지원하는 전초기지로 활용될 계획이다. BGF리테일은 최근 하와이, 몽골, 카자흐스탄 등으로 해외 진출을 확대하고 있다.한편, 이날 준공식에는 홍석조 BGF그룹 회장, 홍정국 BGF그룹 부회장, 전재수 부산시장, 박성호 부산진해경제자유구역청장 등 100여 명이 참석했다.부산 신정훈 기자