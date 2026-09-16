청주 문화제조창 인근에 예술인마을 조성..2029년 준공

세줄 요약 문화제조창 인근 내덕동 예술인마을 조성 발표

빈집·폐가 정비해 창작스튜디오 등 공간 마련

내년 보상 완료 뒤 2029년 말 준공 목표

이미지 확대 청주시청.

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청주시는 청원구 내덕동에 ‘예술인마을’을 조성한다고 16일 밝혔다.사업 대상지는 문화제조창과 국립현대미술관 등 주요 문화시설과 인접한 지역이다. 이곳은 빈집과 폐가, 노후주택 등이 많아 주변 문화자원과 연계한 새로운 공간 재생 필요성이 제기돼 왔다.청주시가 추진하는 예술인마을은 거주 개념이 아닌 창작공간이다.시는 대상지 내 건축물 36채 가운데 14채를 철거해 광장을 만들고 22채를 리모델링해 △예술인 창작스튜디오 △공동작업실 △교육·체험 공간 △전시 공간 △커뮤니티 시설 등을 조성할 계획이다. 예술인마을의 총면적은 1만 2000여㎡다.시는 지난해 11월 보상계획을 공고한 데 이어 올해 3월 감정평가 결과를 토대로 협의 매수에 착수했다.시는 내년까지 보상을 마무리하고, 이후 철거와 리모델링 등을 진행해 2029년 말쯤 준공한다는 계획이다.시 관계자는 “올해 9월 제2회 추가경정예산에 보상금 지급과 빈집 철거를 위한 사업비 68억 8000만원을 편성했다”며 “예술인마을이 준공되면 임대형식으로 창작공간이 운영될 예정”이라고 설명했다.청주 남인우 기자