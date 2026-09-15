사회 [포토] ‘곱게 한복 입고’ 야외 수업 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/15/20260915801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-15 16:01 입력 2026-09-15 16:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 한복 곱게 차려입고 야외수업추석을 앞둔 15일 대전 대덕구 한남대 오정동선교사촌에서 패션디자인학과 학생들이 한복을 입고 야외 수업을 하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 전통 가옥에서 한복 야외수업추석을 앞둔 15일 대전 대덕구 한남대 오정동선교사촌에서 패션디자인학과 학생들이 한복을 입고 야외 수업을 하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 낭만적인 캠퍼스에서 한복 패션쇼추석을 앞둔 15일 대전 대덕구 한남대 오정동선교사촌에서 패션디자인학과 학생들이 한복을 입고 야외 수업을 하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 대학 캠퍼스에서 한복 런웨이추석을 앞둔 15일 대전 대덕구 한남대 오정동선교사촌에서 패션디자인학과 학생들이 한복을 입고 야외 수업을 하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 전통이 숨쉬는 야외 수업추석을 앞둔 15일 대전 대덕구 한남대 오정동선교사촌에서 패션디자인학과 학생들이 한복을 입고 야외 수업을 하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 한복 곱게 차려입고추석을 앞둔 15일 대전 대덕구 한남대 오정동선교사촌에서 패션디자인학과 학생들이 한복을 입고 야외 수업을 하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 이미지 확대 한복 입고 야외 수업하는 한남대 패션디자인학과추석을 앞둔 15일 대전 대덕구 한남대 오정동선교사촌에서 패션디자인학과 학생들이 한복을 입고 야외 수업을 하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 추석을 앞둔 15일 대전 대덕구 한남대 오정동선교사촌에서 패션디자인학과 학생들이 한복을 입고 야외 수업을 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 해당 야외 수업을 진행한 학과는 무엇인가요? 패션디자인학과 한국사학과