사회 [포토] 환영받는 ‘인천상륙작전 참전용사들’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/15/20260915800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-15 13:46 입력 2026-09-15 13:46 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 환영받는 인천상륙작전 참전용사들15일 인천 제물포구 상상플랫폼에서 열린 ‘제76주년 인천상륙작전 전승 기념행사’에서 인천상륙작전 참전용사들이 조셉 힐버트 미8군 사령관 등 참석자들의 환영을 받고 있다. 2026.9.15 연합뉴스 이미지 확대 입장하는 인천상륙작전 참전용사들15일 인천 제물포구 상상플랫폼에서 열린 ‘제76주년 인천상륙작전 전승 기념행사’에서 참전용사들이 주일석 해병대 사령관, 박찬대 인천시장 등의 안내를 받으며 행사장에 입장하고 있다. 2026.9.15 연합뉴스 이미지 확대 환영받는 인천상륙작전 참전용사들15일 인천 제물포구 상상플랫폼에서 열린 ‘제76주년 인천상륙작전 전승 기념행사’에서 인천상륙작전 참전용사들이 조셉 힐버트 미8군 사령관 등 참석자들의 환영을 받고 있다. 2026.9.15 연합뉴스 이미지 확대 환영받는 인천상륙작전 참전용사들15일 인천 제물포구 상상플랫폼에서 열린 ‘제76주년 인천상륙작전 전승 기념행사’에서 인천상륙작전 참전용사들이 조셉 힐버트 미8군 사령관 등 참석자들의 환영을 받고 있다. 2026.9.15 연합뉴스 이미지 확대 국기에 경례하는 참전용사들15일 인천 제물포구 상상플랫폼에서 열린 ‘제76주년 인천상륙작전 전승 기념행사’에서 인천상륙작전 참전용사들이 국기에 경례하고 있다. 2026.9.15 연합뉴스 이미지 확대 국기에 경례하는 참전용사들15일 인천 제물포구 상상플랫폼에서 열린 ‘제76주년 인천상륙작전 전승 기념행사’에서 인천상륙작전 참전용사들이 국기에 경례하고 있다. 2026.9.15 연합뉴스 이미지 확대 맥아더 장군 동상 헌화15일 인천 제물포구 자유공원 맥아더 장군 동상 앞에서 열린 ‘제76주년 인천상륙작전 기념행사’에서 박찬대 인천시장, 박종혁 인천시의회 의장, 주일석 해병대 사령관, 조셉 힐버트 미8군 사령관, 참전용사 등 참석자들이 맥아더 장군 동상에 헌화하고 있다. 2026.9.15 연합뉴스 김경우 서울시의회 보건복지위원장, ‘2026 서울사회복지사 등반대회’ 참석 서울시의회 바로가기 15일 인천 제물포구 상상플랫폼에서 열린 ‘제76주년 인천상륙작전 전승 기념행사’에서 인천상륙작전 참전용사들이 조셉 힐버트 미8군 사령관 등 참석자들의 환영을 받고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 기념행사가 기념하는 인천상륙작전은 몇 주년인가? 75주년 76주년