경북, AI·미래항공·바이오 인재 2만명 키운다

세줄 요약 AI·미래항공·바이오 인재 2만명 양성 추진

5개 앵커 대학 중심 지역 혁신 허브 전환

4년간 600억원 투입해 산학협력 강화

이미지 확대 경북도는 지난 6월 23일 영남대·경운대·대구가톨릭대·대구대·경일대 등 5개 대학과 ‘경북 전략 산업 앵커 대학’ 업무협약식을 열었다. 경북도 제공

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경북도가 인공지능(AI)과 미래항공, 바이오 등 대경권 전략산업을 이끌 지역 핵심 인재 2만명 양성에 본격 나섰다.지역 대학을 산업·기술·창업 생태계의 거점으로 육성해 인재가 지역에서 배우고 일하며 성장하는 기반을 구축한다는 구상이다.경북도는 15일 오후 영남대에서 황명석 경북도 행정부지사와 영남대·경운대·대구가톨릭대·대구대·경일대 등 5개 대학 총장, 기업 관계자들이 참석한 가운데 ‘경북 전략산업 앵커 대학 비전 선포식’을 연다.이번 행사는 5개 앵커 대학의 공동 비전 선포를 시작으로 기조강연, 대학별 사업 설명, 인공지능(AI) 시연 순으로 진행된다.5개 대학은 공동 비전을 통해 대학을 지역 혁신의 허브로 전환하고 실무형 인재와 기술, 창업 생태계를 조성하겠다는 뜻을 밝힐 예정이다.또 글로벌 수준의 교육·산학협력 역량을 지역 산업과 연결해 지속 가능한 성장을 이끌겠다는 목표를 제시할 계획이다.이어 이원재 KAIST 교수가 ‘경북 앵커 대학 연합의 미래’를 주제로 기조강연하고, 대학별 특화 분야를 중심으로 한 인재 양성 계획도 공개된다.영남대는 ‘경북 AI+X 허브 대학’을 목표로 AI+X 인재 4000여명을 양성한다. 영천 모빌리티, 경산 ICT, 의성 바이오를 잇는 3극 벨트를 중심으로 AI 연구·실증 기반을 구축할 계획이다.경운대는 미래항공 분야 지·산·학·연·관·군 협력체계를 구축해 6000여명의 인재를 키운다.대구가톨릭대와 대구대, 경일대는 K-BIC 바이오 융합 전공을 공동 운영해 1만여명의 바이오 인재를 양성한다.사업에는 4년간 총 600억원이 투입된다.황명석 경북도 행정부지사는 “인공지능 시대에는 대학이 기업과 산업 현장이 필요로 하는 실제 역량을 갖춘 인재를 키우는 것이 중요하다”며 “5개 앵커 대학과 함께 지역 기업이 필요로 하는 인재를 양성하고, 인재가 지역에서 배우고 일하며 성장할 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.안동 김상화 기자