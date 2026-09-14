[포토] 20년 된 금정산 불법 기도터 철거

세줄 요약 금정산 불법 기도터, 20년 만에 철거

부산 금정구·공단, 65명 투입 행정대집행

훼손 자연환경 복원·재설치 방지 계획

1 / 6 이미지 확대 14일 오전 부산 금정산 국립공원에서 약 20년 전 조성된 것으로 추정되는 불법 기도터에 대한 철거작업이 진행되고 있다. 금정구와 금정산국립공원사무소는 65명을 투입해 대집행을 진행했다. 2026.9.14.

유진철 범금정산보존회장 제공

이미지 확대 14일 오전 부산 금정산 국립공원에서 약 20년 전 조성된 것으로 추정되는 불법 기도터에 대한 철거작업이 진행되고 있다. 금정구와 금정산국립공원사무소는 65명을 투입해 대집행을 진행했다. 2026.9.14.

유진철 범금정산보존회장 제공

이미지 확대 14일 오전 부산 금정산 국립공원에서 약 20년 전 조성된 것으로 추정되는 불법 기도터에 대한 철거작업이 진행되고 있다. 금정구와 금정산국립공원사무소는 65명을 투입해 대집행을 진행했다. 2026.9.14.

유진철 범금정산보존회장 제공

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금정산국립공원사무소 제공

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금정산국립공원사무소 제공

이미지 확대 14일 오전 부산 금정산 국립공원에서 약 20년 전 조성된 것으로 추정되는 불법 기도터에 대한 철거작업이 진행되고 있다. 금정구와 금정산국립공원사무소는 65명을 투입해 행정대집행을 진행했다. 2026.9.14.

금정산국립공원사무소 제공

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금정산국립공원 산속에 약 20년 전 조성된 것으로 추정되는 불법 기도터가 철거됐다.14일 부산 금정구와 금정산국립공원사무소에 따르면 이날 인력 65명을 투입해 금정산 내 200㎡ 규모의 불법 기도터에 대한 행정대집행을 진행했다.이곳은 ‘용굴암’ 등으로 불리던 기도터로, 대나무숲과 바위 동굴 등에 천막과 간이시설이 설치돼 있었다.금정산국립공원사무소는 지난 4월 현장 조사로 불법 기도터를 확인한 뒤 정비 권한이 있는 금정구에 철거를 요청했다.금정구는 시설물을 설치한 행위자가 특정되지 않자 공시송달 등의 절차를 거쳐 지난 7월 행정대집행을 계고했다.이날 대집행에서는 금정구가 불법시설 철거를 담당하고, 금정산국립공원사무소가 폐기물 운반과 사후 관리를 맡았다.철거 작업에 투입된 인원들은 좁은 산길을 오가며 기도터 내부의 물품과 각종 폐기물을 대형 자루에 담아 옮겼다.바위와 계곡 주변에 설치돼 있던 간이시설과 생활용품 등도 함께 철거해 수거했다.공단은 시설물을 철거하는 데 그치지 않고 기도행위 등으로 훼손된 주변 자연환경과 계곡을 복원할 계획이다.철거 이후에는 출입 통제시설을 설치하고 정기적인 순찰과 단속을 벌여 불법시설이 다시 들어서는 것을 막기로 했다.금정산국립공원사무소는 지난 3월 개소한 이후 국립공원 지정 이전부터 조성된 불법시설에 대한 정비를 이어가고 있다.앞서 약 30년간 존치해 온 고당봉 인근 대규모 기도터를 헬기까지 투입해 정비했으며, 무허가 영업시설과 불법 체육시설 등을 포함해 지금까지 5곳에서 위반건축물 18개 동을 정비했다.불법 체육시설 등 4곳도 연내 정비할 계획이다.온라인뉴스부