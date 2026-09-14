[포토] 엄마의 졸업식

1 / 8 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생 가족이 졸업생의 학사모를 고쳐주고 있다.

대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14

연합뉴스

이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생이 손자와 아들, 딸 등 가족과 함께 셀카를 찍고 있다.

대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14

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이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 졸업생들이 학사모를 던지고 있다.

대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14

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이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 졸업생들이 졸업장을 들고 기념 촬영을 하고 있다.

대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14

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이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 졸업생들이 졸업을 축하하는 노래를 부르고 있다.

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이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생이 시화를 낭독하고 있다.

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이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생이 시화를 낭독하고 있다.

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이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생이 손자와 아들, 딸 등 가족과 함께 셀카를 찍고 있다.

대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14

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14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생 가족이 졸업생의 학사모를 고쳐주고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다.연합뉴스