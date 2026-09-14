사회 [포토] 엄마의 졸업식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/14/20260914800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-14 14:31 입력 2026-09-14 14:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생 가족이 졸업생의 학사모를 고쳐주고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14연합뉴스 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생이 손자와 아들, 딸 등 가족과 함께 셀카를 찍고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14연합뉴스 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 졸업생들이 학사모를 던지고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14연합뉴스 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 졸업생들이 졸업장을 들고 기념 촬영을 하고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14연합뉴스 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 졸업생들이 졸업을 축하하는 노래를 부르고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14연합뉴스 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생이 시화를 낭독하고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14연합뉴스 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생이 시화를 낭독하고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초?중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14연합뉴스 이미지 확대 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생이 손자와 아들, 딸 등 가족과 함께 셀카를 찍고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 2026.9.14연합뉴스 14일 대구시교육청 행복관에서 열린 ‘대구내일학교 졸업식’에서 한 졸업생 가족이 졸업생의 학사모를 고쳐주고 있다.대구내일학교는 배움의 기회를 놓친 성인에게 초·중학교 학력을 인정받을 수 있도록 돕는 무료 교육과정이다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 대구내일학교의 주요 목적은 무엇인가? 학력인정 취업지원