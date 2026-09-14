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대한항공 조종사 노조 ‘서열순위 합의, 비행안전 보장’ 촉구

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-09-14 16:01
입력 2026-09-14 16:01
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대한항공 조종사노조 조합원들이 14일 서울 강서구 대한항공 본사 앞에서 ‘운항승무원 서열 일방적 결정 반대’ 집회를 하고 있다. 2026.9.14 홍윤기 기자
대한항공 조종사노조 조합원들이 14일 서울 강서구 대한항공 본사 앞에서 ‘운항승무원 서열 일방적 결정 반대’ 집회를 하고 있다. 2026.9.14 홍윤기 기자


대한항공 조종사노조 조합원들이 14일 서울 강서구 대한항공 본사 앞에서 ‘운항승무원 서열 일방적 결정 반대’ 집회를 하고 있다.

홍윤기 기자
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