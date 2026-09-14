사회 대한항공 조종사 노조 ‘서열순위 합의, 비행안전 보장’ 촉구 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/14/20260914500226 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-09-14 16:01 입력 2026-09-14 16:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 대한항공 조종사노조 조합원들이 14일 서울 강서구 대한항공 본사 앞에서 ‘운항승무원 서열 일방적 결정 반대’ 집회를 하고 있다. 2026.9.14 홍윤기 기자 대한항공 조종사노조 조합원들이 14일 서울 강서구 대한항공 본사 앞에서 ‘운항승무원 서열 일방적 결정 반대’ 집회를 하고 있다.홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 대한항공 조종사노조가 반대하고 있는 것은? 운항승무원 서열 일방적 결정 항공기 운항 시간 단축