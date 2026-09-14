로아시아 총회 참석한 조희대 대법원장

이미지 확대 조희대(오른쪽) 대법원장이 14일 서울 중구 더플라자 서울에서 열린 제39회 로아시아(아시아 태평양 법률가협회) 총회 개막식에 참석해 손뼉을 치고 있다. 조 대법원장 왼쪽은 반기문 전 유엔 사무총장. 2026.9.14 이지훈 기자

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조희대(오른쪽) 대법원장이 14일 서울 중구 더플라자 서울에서 열린 제39회 로아시아(아시아 태평양 법률가협회) 총회 개막식에 참석해 손뼉을 치고 있다. 조 대법원장 왼쪽은 반기문 전 유엔 사무총장.이지훈 기자