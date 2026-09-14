사회 로아시아 총회 참석한 조희대 대법원장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/14/20260914500202 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-14 16:35 입력 2026-09-14 15:27 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 조희대(오른쪽) 대법원장이 14일 서울 중구 더플라자 서울에서 열린 제39회 로아시아(아시아 태평양 법률가협회) 총회 개막식에 참석해 손뼉을 치고 있다. 조 대법원장 왼쪽은 반기문 전 유엔 사무총장. 2026.9.14 이지훈 기자 조희대(오른쪽) 대법원장이 14일 서울 중구 더플라자 서울에서 열린 제39회 로아시아(아시아 태평양 법률가협회) 총회 개막식에 참석해 손뼉을 치고 있다. 조 대법원장 왼쪽은 반기문 전 유엔 사무총장.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 조희대가 참석한 행사는 무엇인가? 로아시아 총회 유엔 총회