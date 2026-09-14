사회 가을 단장한 서울꿈새김판 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/14/20260914500142 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-14 13:55 입력 2026-09-14 13:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 14일 서울 중구 서울도서관 외벽 꿈새김판에 추석을 맞아 ‘달달한 추석 보내세요’라는 문구로 새롭게 단장되어 있다. 2026.9.14 도준석 전문기자 14일 서울 중구 서울도서관 외벽 꿈새김판에 추석을 맞아 ‘달달한 추석 보내세요’라는 문구로 새롭게 단장되어 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 꿈새김판에 새겨진 추석 관련 문구는? 달달한 추석 보내세요 즐거운 추석 되세요