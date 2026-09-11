택시 잡기 막막할 땐 ‘120+6번’ 누르세요!

지난해 7월 도입한 ‘120 동행콜택시’
서울시 120다산콜재단은 120번으로 쉽고 편하게 택시를 부를 수 있는 ‘120 동행콜택시’를 운영하고 있다고 11일 밝혔다. 전용 ARS 6번을 새로 도입했다.
‘120 동행콜택시’는 휴대전화 애플리케이션(앱) 설치나 별도의 회원가입 없이 전화로 출발지와 목적지를 알려주면 인근 택시를 배차받을 수 있는 서비스다. 휴대전화 사용이 익숙하지 않은 고령자와 디지털 취약계층의 이동 편의를 위해 지난해 7월 도입됐다.
재단은 상담사를 거쳐 전용 콜센터로 연결되던 기존 절차를 개선해 02-120으로 전화한 후 음성 안내에 따라 6번을 누르면 전용 콜센터로 바로 연결되도록 했다. ARS 6번 도입 후 지난달까지 19일간 총 4423건이 전용 콜센터로 연결됐다. ARS 6번 도입 직전인 지난달 7일부터 12일까지 6일간 전용 콜센터 연결 건수는 총 750건으로 하루 평균 125건이었다. 도입 후인 지난달 13일부터 18일까지 6일 동안 총 948건이 연결돼 하루 평균 약 160건으로 늘었다.
120 동행콜택시는 최근 이용 증가에 발맞춰 이달 초 상담원 두 명을 추가 채용하는 등 원활한 운영을 위해 계속 노력할 예정이다. 송주범 재단 이사장은 “시민에게 익숙한 120 전화 한 통으로 누구나 120 콜택시를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 하고 상담 현장의 목소리도 꼼꼼히 살펴 시민이 체감하는 약자동행을 실천하겠다”고 말했다.
송현주 기자
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