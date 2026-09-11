2026 부산 사인 엑스포 16일 개막…간판 변천사를 한눈에

세줄 요약 부산 사인 엑스포 16일 부산시민공원 개막

옥외광고 대상 공모전 수상작 다솜갤러리 전시

간판 변천사 특별 기획전으로 도시 디자인 조명

이미지 확대 2026 부산옥외광고대상작 최예성 作 ‘우뚝 치킨’. 부산시 제공

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2026 부산 사인 엑스포(SIGN EXPO BUSAN 2026)가 16일부터 20일까지 부산시민공원에서 열린다.부산시와 부산옥외광고협회가 공동 주최하는 이번 행사는 시민이 일상에서 쉽게 접하는 옥외광고의 가치를 함께 공유하는 자리이다.16일 개막식에서는 ‘2026 부산옥외광고 대상’ 공모전 시상이 열린다.올해 옥외광고 공모전에서는 창작 모형 광고물’ 부문 대상에 ‘얼쑤’(박명식 작), 창작디자인 부문 대상에는 ‘온새미로’(홍가희·장예담 작), 우리동네 예쁜 간판 그리기 부문 대상에 ‘우뚝 치킨’(최예성 작)이 각각 선정됐다.수상작은 16일부터 20일까지 부산시민공원 다솜갤러리에서 만나볼 수 있다.올해는 간판의 변천사를 한눈에 볼 수 있는 특별 테마 기획전도 함께 마련, 시대에 따라 변화해 온 간판의 모습과 도시 디자인의 흐름을 살펴볼 수 있다.부산 신정훈 기자