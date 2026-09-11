충주시 1일 명예청년시장 공개모집...분기별 1회 진행

세줄 요약 충주시, 1일 명예청년시장 공개 모집

19~39세 거주 청년 대상, 14일부터 접수

분기별 1회 운영, 시정 체험과 제안 참여

이미지 확대 충주시청.

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충주시는 청년의 시정 참여 기회 확대를 위해 ‘1일 명예청년시장’ 참여자를 공개 모집한다고 11일 밝혔다.모집 대상은 19세부터 39세까지 충주시 거주 청년으로, 시정에 관심이 있으면 누구나 신청할 수 있다.접수는 오는 14일부터 진행된다. 충주시 홈페이지에 게시된 네이버폼(QR코드) 또는 이메일을 통해 신청하면 된다.시는 신청서와 정책 제안 내용 등을 종합적으로 검토해 명예청년시장을 선정할 예정이다. 1일 명예청년시장은 분기별로 1회씩 운영된다.명예청년시장은 활동 당일 시장과 함께 시정 업무보고 청취, 주요 행사 및 회의 참석, 시의 주요 사업장과 민생현장 방문 등을 직접 체험한다.시는 명예청년시장 직업 등과 관련된 행사 개최일 등을 고려해 활동일을 정한다는 계획이다.명예청년시장은 정책 아이디어와 개선사항을 제안하고, 시정 홍보 콘텐츠 제작 및 SNS 활동에도 참여하게 된다.시 관계자는 “청년들이 시정 현장 경험을 통해 참신한 아이디어를 제안해 주길 기대한다”며 “명예시장을 시 주요 행사와 청년정책 행사에도 초청할 방침”라고 말했다.충주 남인우 기자