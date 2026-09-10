한성대, AI디자인대학 전면 개편… 수시 실기고사 새달 18일 시행

이미지 확대 지난해 6월 14일 한성대학교 낙산관 3층 체육관에서 진행된 실기고사의 모습. 한성대 제공

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한성대학교가 기존 디자인대학을 AI디자인대학으로 개편하고, 2027학년도 수시모집 실기고사를 오는 10월 18일 실시한다.한성대는 AI 기반 디자인 융합교육 강화를 위해 기존 글로벌패션산업학부를 AI패션학부로, ICT디자인학부를 AI융합디자인학부로, 뷰티디자인매니지먼트학컬을 AI뷰티디자인학과로 각각 개편했다.이번 수시모집에서 AI융합디자인학부는 실기우수자전형 86명을 포함해 총 92명을 선발한다. 실기우수자전형은 실기고사 80%와 학생부교과 20%를 반영하며, 야간 모집 중단에 따라 올해는 ‘기초디자인’ 단일 종목으로 치러진다.박종언 입학처장은 “고사일 4일 전인 10월 14일 한성대 입학처 홈페이지를 통해 고사실과 유의사항이 공지되므로 수험생들은 세부 사항을 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.박영주 기자