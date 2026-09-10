부산 관광·MICE 공공데이터, 단순 개방 넘어 새로운 서비스로 재탄생

세줄 요약 부산관광공사 공공데이터 민간 서비스화

‘부산 유니크베뉴 맵’ 서비스 개시

80개 MICE 시설 지도 시각화

이미지 확대 부산 유니크베뉴 맵 서비스 개시. 부산관광공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산관광공사는 공사의 공공데이터를 활용한 민간 웹서비스 ‘부산 유니크베뉴 맵’이 서비스를 개시했다고 10일 밝혔다.민간기업이 개발한 부산 유니크베뉴 맵은 공사가 개방한 MICE 관련 시설정보 80건을 기반으로 구축됐다. 유니크베뉴, 호텔·숙박시설, 컨벤션센터, 대학·기관 등 80개 시설을 지도에서 한눈에 확인할 수 있다.기존 주소 중심의 텍스트형 공공데이터를 좌표 정보로 변환해 지도에 시각화한 점이 가장 큰 특징이다.또 시설 유형별·구군별 필터와 시설명 검색 기능을 적용, 이용자가 행사 목적에 적합한 MICE 시설을 보다 쉽고 빠르게 비교·선택할 수 있도록 했다.공사 측은 “단순 목록 형태 데이터가 실제 행사 기획과 장소 탐색에 활용할 수 있는 이용자 중심 공간정보 서비스로 재구성됐다”라며 “공공데이터를 단순히 개방하는 데 그치지 않고 민간 가공·서비스 개발-국민·기업 활용으로 이어지는 데이터 선순환 구조를 구현했다는 점에 의미가 있다”라고 밝혔다.공사는 앞으로도 민간 활용 가치가 높은 공공데이터를 발굴·개방하고, 개방된 데이터가 민간 서비스 개발과 신규 비즈니스 창출로 이어질 수 있도록 데이터 활용 지원을 확대해 나갈 계획이다.신정훈 기자