“헛구역질 나서 경기까지 포기”…잠실야구장 ‘대변 소동’

세줄 요약 잠실야구장 통로서 대변 발견, 관중 경기 중 귀가

당사자 헛구역질 호소, 공공장소 위생 논란 확산

배출 주체 미확인, 현장 사진과 목격담 온라인 공유

이미지 확대 당시 현장 사진. 스레드

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서울 잠실야구장에서 프로야구 경기를 관람하던 관중이 객석 인근 통로에서 대변을 발견해 경기 도중 귀가하는 일이 벌어졌다.두산 베어스 시즌권자인 A씨는 9일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 두산 홈경기를 관람하던 중 오후 8시 1루 쪽 211블록에서 테이블석으로 이어지는 통로에 놓인 대변을 목격했다.당시 음식을 먹으며 경기를 보고 있던 A씨는 대변을 발견한 뒤 음식물을 모두 버리고 관람을 중단한 채 귀가했다고 한다.A씨는 “헛구역질이 나고 계속 코를 막고 있어야 했다”며 “충격이 커 당분간 야구장에 직접 경기를 보러 가지 못할 것 같다”고 말했다.대변이 발견된 지 약 5분 뒤 한 아이의 어머니로 보이는 여성이 현장에 와 이를 직접 치운 것으로 전해졌다. 다만 대변을 누가 봤는지는 확인되지 않았다.A씨는 이후 스레드에 현장 사진과 함께 피해 사실을 알렸다. 그는 “야구장은 수천 명이 함께 사용하는 공간”이라며 “단순한 민폐가 아니라 다수의 건강을 위협할 수 있는 문제다. 다 같이 즐기는 공간인 만큼 기본적인 매너를 지켜달라”고 당부했다.게시물이 확산하자 비슷한 일을 겪었다는 주장도 나왔다. 한 이용자는 “올해 잠실야구장 오렌지석과 레드석에서도 대변이 발견됐는데 이번에는 블루석”이라며 황당하다는 반응을 보였다.일각에서는 동물의 배설물일 가능성도 제기됐으나 A씨는 당시 주변에 동물이 없었다고 설명했다. 정확한 배출 주체와 경위는 현재까지 확인되지 않았다.공공장소에서 함부로 대소변을 보는 행위는 경범죄처벌법에 따라 10만원 이하의 벌금이나 구류 또는 과료에 처해질 수 있다. 다만 이번 사건은 대변을 누가 봤는지 확인되지 않아 실제 처벌 여부를 논하기는 어려운 상황이다.김유민 기자