‘2026 부산 관광 스타기업 오픈이노베이션’ 11일 열려…관광산업 신성장 동력 모색

세줄 요약 부산관광공사, 오픈이노베이션 행사 개최

신규 관광 스타기업 5개 사 인증식 진행

대·중견기업·OTA와 협업 과제 논의

이미지 확대 2026 부산관광 스타기업 오픈이노베이션. 부산관광공사 제공

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‘2026 부산관광 스타기업 오픈이노베이션’이 11일 롯데호텔 부산에서 열린다.부산관광공사가 주관하는 이번 행사는 지역 관광산업의 새로운 성장 동력을 모색하는 자리로, 올해 신규 선정된 부산 관광 스타기업 5개 사를 비롯해 관광 스타트업, 대·중견기업, 온라인 여행사(OTA), 투자기관 관계자 등이 참석해 공동 사업 발굴을 위한 교류의 장을 만든다.1부에서는 나누기월드, 늘푸른바다, 딜리버드코리아, 에프지케이, S.O.K management 등 신규 관광 스타기업 5개 사에 대한 인증식이 진행된다.2부에서는 스타기업이 부산 관광을 이끌어갈 대표 기업으로서 대·중견기업과 스타트업, OTA 등을 대상으로 자사 역량과 협업 과제를 제안하는 시간을 갖는다.3부에서는 비즈니스 미팅과 자율 네트워킹이 이어진다. 각 기업은 공동 상품 개발, 판로 개척 등 구체적인 협력 방안과 협업 아이디어를 공유할 예정이다.공사는 이번 행사를 시작으로 참여 기업 간 후속 협업 확대, 관광기업 경쟁력 강화, 국내외 판로 개척 등 지원 프로그램을 이어가며 부산형 관광기업 성장 플랫폼을 구축할 계획이다.이정실 공사 사장은 “이번 행사가 스타기업을 중심으로 스타트업과 대·중견기업, OTA 등이 협업을 모색하며 부산 관광의 경쟁력을 강화하는 계기가 되길 기대한다”라고 밝혔다.부산 신정훈 기자