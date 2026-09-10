부산시, 미래 항공산업 첨단제조 거점 도약

우주항공청 ‘차세대 항공 기체부품 제조 실증 기반‘ 공모 선정

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공

세줄 요약 우주항공청 공모 선정, 부산시 사업 착수

2030년까지 215억원 투입, 실증 인프라 구축

AI 자율제조 연계, 항공부품 고속생산 검증

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부산시는 우주항공청(KASA) ‘차세대 항공 기체부품 첨단제조 실증지원 기반구축’ 공모 사업에 최종 선정돼 항공기업 기술혁신 지원에 나선다고 10일 밝혔다.이번 사업에는 부산테크노파크가 주관기관으로 참여하고, 한국소재융합연구원 등이 공동개발 기관으로 참여한다.시는 2030년까지 국·시비 215억원을 투입, 차세대 항공 기체 부품의 첨단 제조 공정 실증을 위한 인프라 구축과 기술지원, 글로벌 공급망 진입을 위한 네트워킹을 형성해 미래 항공산업 거점으로 도약하기 위한 기반을 마련할 계획이다.특히 2030년 글로벌 민항기 수요 급증과 공급망 재편에 대응하기 위해 인공지능(AI) 자율 제조 선도 프로젝트와 연계해 대형 복합재 기체 구조물의 고속 생산기술과 첨단 제조 공정을 실증할 수 있는 인프라를 구축한다.또 연구개발, 인증, 기술 자문 등 전 주기적 기술지원을 제공하고, 글로벌 주문자상표부착생산사와 협력해 국제 공동개발(RSP) 참여를 위한 공동 기술협력 네트워킹을 지원한다.부산 신정훈 기자