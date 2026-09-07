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경주서 마을 단위 자생 가능성 찾는다…“골목상권 플랫폼 개발”

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김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2026-09-07 11:11
입력 2026-09-07 11:11
세줄 요약
  • 황촌마을 자생력 강화 모델 구축
  • 빈집 22곳 활용한 마을호텔 조성
  • 황촌PASS로 체류·소비 확대 계획
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경주시청 전경. 경주
경주시청 전경. 경주


경북 경주시가 도시재생 마을을 대상으로 자생력 확보에 나선다.

시는 도시재생 사업이 진행된 황촌마을을 대상으로 자생력 강화와 주민 주도의 지속 가능한 지역 경제 기반 구축을 위해 ‘수평적 마을호텔’ 모델을 구축한다고 7일 밝혔다.

사업의 핵심은 황촌마을의 숙소와 식당, 카페, 공방 등 지역 자원을 하나로 연결하는 모델 구축이다. 빈집 22곳을 수리해 조성된 마을호텔을 기반으로 지역 상권을 활성화한다는 구상이다.

이를 위해 복합 문화 공간인 황촌마을활력소에 통합 라운지를 조성하고, 골목상권을 연계하는 디지털 결제 플랫폼인 ‘황촌PASS’를 개발해 방문객의 체류와 소비를 확대할 계획이다. 플랫폼 운영을 통해 발생한 수익 일부는 어르신 반찬 나눔과 주거환경 개선 등 마을 복지에 환원하는 선순환 구조로 운영할 예정이다.

향후 사업 운영 성과를 바탕으로 표준 운영 모델을 마련해 다른 지역으로 확산할 수 있는 체류형 관광 모델로 발전시켜 나갈 방침이다.



이승하 시 경제정책과장은 “주민과 골목상권이 함께 성장할 수 있는 지속 가능한 사회연대경제 모델을 구축해 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

경주 김형엽 기자
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