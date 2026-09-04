낙동강 해평지점 조류경보 89일 만에 해제…녹조 한풀 꺾여

세줄 요약 해평지점 조류경보 89일 만에 해제

기온 하락·강우로 유해남조류 감소

강정고령지점도 경계서 관심으로 하향

이미지 확대 낙동강 일대 녹조. 연합뉴스

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대구환경청은 4일 낙동강 해평지점(칠곡보 상류)에 내렸던 조류경보를 해제한다고 밝혔다.이는 6월 8일 조류경보 ‘관심’ 단계가 발령된 이후 89일 만이다.지난달 10일에는 유해남조류가 급증하며 조류경보 ‘경계’ 단계로 격상된 바 있다.대구환경청은 계절적 기온 저하와 최근 대구·경북에 내린 강우 등이 유해남조류 감소에 영향을 미친 것으로 분석했다.낙동강 강정고령지점(강정고령보 상류)은 전날 ‘경계’ 단계에서 ‘관심’ 단계로 하향됐다.조류경보는 유해 남조류 세포 수가 2회 연속 1000 셀/㎖ 이상 관측되면 ‘관심’, 1만 셀/㎖ 이상일 때 ‘경계’, 100만 셀/㎖ 이상이면 ‘조류대발생’으로 나눠 발령한다.대구환경청 관계자는 “향후에도 녹조 발생 예방을 위해 지속적인 조류 모니터링과 오염원 점검 등 현장 대응체계를 유지하겠다”고 말했다.대구 김상화 기자