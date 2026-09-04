이남철 고령군수 별세…정광호 부군수 권한대행 체제 전환

내년 4월 보궐선거
경북 고령군은 이남철 군수가 별세함에 따라 정광호 부군수의 군수 권한대행에 들어갔다고 4일 밝혔다.
대행 체제는 차기 군수 선출·취임 때까지다. 보궐선거는 내년 4월 7일 열린다.
군은 고 이 군수의 군장 절차가 마무리된 후 주요 간부회의를 소집해 권한대행 전환에 따른 군정 운영 전반을 점검하고 대응 방안을 논의했다.
정 권한대행은 “군정의 중심은 언제나 군민인 만큼 어떠한 상황에서도 법과 원칙에 따라 군정을 안정적으로 운영하는 것이 공직자에게 주어진 책무”라며 “민생 현안과 대민행정에 한 치의 소홀함이 없도록 해달라”고 군 관계자들에게 주문했다.
그러면서 “군민과 약속하고 추진해 온 주요 정책과 현안은 사업의 연속성과 필요성을 면밀히 살펴 중단 없이 안정적으로 추진하겠다”고 말했다.
정 권한대행은 지난달 10일 고령 부군수로 취임했다. 경북 김천 출신으로 1996년 안동시에서 공직을 시작한 이후 경북도 에너지정책과, 물산업과, 환동해지역본부 총무민원실, 맑은물정책과, 바이오생명산업과장 등을 두루 거쳤다.
고령 김상화 기자
세줄 요약
- 이남철 고령군수 별세로 권한대행 체제 전환
- 정광호 부군수, 군정 안정과 민생 챙김 주문
- 보궐선거 내년 4월 7일, 대행 체제 유지
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