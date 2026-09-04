‘추석 선물은 경북 농특산물로’…사이소 한가위 할인전

경북 홍로사과·샤인머스캣 18% 할인 행사도 실시

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세줄 요약 사이소 추석 특별행사, 선물세트·쿠폰 할인

전통주 안주 기획전, 최대 30% 추가 할인

하나로마트 60곳, 홍로·샤인머스캣 특별전

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경북도는 추석을 맞아 지역 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’에서 9월 한 달간 특별행사를 한다고 4일 밝혔다.추석 선물 세트 기획전을 마련해 실속 있는 명절 선물을 고를 수 있도록 했다. 참여업체가 자체적으로 10% 이상 할인한 상품을 중심으로 구성했다.경북 주안상 기획전에서는 지역 전통주와 어울리는 안주류를 함께 소개한다. 전통주와 안주를 같이 구매하면 안주 상품을 최대 30%까지 할인해 준다.‘사이소 한가위 할인쿠폰’도 준비해 구매 금액에 따라 최대 20%의 할인 혜택을 제공한다.박찬국 경북도 농축산유통국장은 “가족과 지인에게 정성을 전하는 명절 선물이 경북 농업인의 소득으로도 이어질 수 있도록 많은 관심과 이용을 부탁한다”고 말했다.한편 경북도는 추석을 앞두고 소비자들의 장바구니 부담을 덜고 지역 과일 소비를 촉진하기 위해 ‘데일리 한가위 과일 특별전’을 전국 주요 하나로마트 60곳에서 진행한다.지난 3일부터 16일까지 추석을 맞아 수요가 증가하는 홍로 사과와 샤인머스캣을 중심으로 할인 판매한다.홍로 사과는 3일부터 9일까지, 샤인머스캣은 10일부터 16일까지 각각 18% 할인된 가격으로 제공한다.도는 행사 기간 181t의 과일을 공급할 예정이다.이번 특별전에는 대경사과원예농협, 영주농협, 문경농협, 풍기농협 등 도내 8개 주요 산지 조직이 참여해 경북 과수 통합브랜드인 ‘데일리’의 우수한 품질을 알리고 브랜드 인지도와 소비자 신뢰도를 높인다.안동 김상화 기자