경주 APEC 정상회의로 구축한 해외 연결망, 기업 투자로 완성한다

세줄 요약 APEC 계기 해외 네트워크 활용한 투자 유치 추진

중국 신소재·딥테크 기업 초청해 현장 간담회 진행

미래차·첨단소재·SMR 산업 협력 방안 논의

이미지 확대 경북 경주의 신화에스엠지를 방문한 국내외 기업·투자 관계자들이 생산시설을 둘러보고 있다. 경주시 제공

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경북 경주시가 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 구축한 해외 연결망을 활용해 기업 투자 유치전을 펼친다.시는 최근 ‘2026년 미래전략 산업혁신 투자 포럼’ 참가자들을 경주로 초청해 현장 간담회를 갖고 투자와 산업 협력 방안을 논의했다고 3일 밝혔다.방문단에는 중국 첨단 신소재·알루미늄 부품 제조 기업과 딥테크 기업을 비롯해 스타트업 투자·창업 지원, 법률 분야 관계자 등이 포함됐다.이들은 자동차 부품 제조 업체인 신화에스엠지㈜를 찾아 경주의 산업·투자 환경에 대한 설명을 듣고 기업 관계자들과 질의응답을 진행했다. 이어 생산 시설을 둘러보며 지역 기업의 생산 현장과 산업단지 여건을 살폈다.또한 미래자동차·첨단소재·원자력·소형모듈원자로(SMR) 등 미래전략산업과 투자 지원 제도를 소개해 투자·산업 협력 방안을 논의했다. 시는 앞으로 APEC을 통해 구축한 국내외 네트워크를 활용해 기업 초청과 현장 시찰 등 후속 투자 유치 활동을 강화할 방침이다.주낙영 경주시장은 “APEC을 통해 넓어진 국제 네트워크를 바탕으로 경주의 산업 경쟁력과 투자 가능성을 알려 산업 혁신으로 이어가겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자