부산 특화형 생활체육 프로그램 ‘달밤에체조 부산 챌린지’ 19일부터 운영

세줄 요약 부산 특화형 생활체육 행사 19일 개막

시민공원·북항·화명생태공원 순회 운영

체조·요가·줌바와 공연·체험 결합

이미지 확대 가을밤 야간 생활체육프로그램 ‘달밤에체조 부산 챌린지’ 9월부터 운영. 부산시 제공

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부산시는 부산 특화형 생활체육 프로그램인 ‘2026 달밤에체조 부산 챌린지’를 19일부터 11월 7일까지 매주 1회, 총 7회 운영한다고 2일 전했다.프로그램은 부산시민공원(9~10월, 3회), 북항친수공원(10월, 2회), 화명생태공원(10~11월, 2회) 등 부산을 대표하는 해변·강변 등 야외에서 운동과 공연·체험을 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.종목은 체조, 요가, 줌바, 서킷트레이닝, 어린이 운동 등이다. 신수지, 홍범석, 요가소년, 심으뜸 등 유명 운동 인플루언서가 직접 프로그램을 지도한다.회차별로 운동 인플루언서와 함께하는 스탭박스 챌린지, 체력왕 선발대회, 타바타 챌린지, 랜덤플레이 댄스 챌린지, 달밤 시민체력장 등 흥미로운 참여형 이벤트도 진행한다.아울러 줄넘기·복싱·태권도 등 체육공연과 마술·버스킹·코미디 등 다양한 볼거리와 즐길거리를 마련한다.참가 신청은 4일부터 1회차 메인 프로그램 사전접수를 시작으로 진행된다.부산 신정훈 기자