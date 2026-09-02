청주시 에코슐랭 카페서 텀블러 쓰면 300원 적립

세줄 요약 텀블러 사용 시민에 청주페이 300원 적립

에코슐랭 카페 1~3스타로 친환경 수준 구분

연말까지 참여 카페 50곳 이상 확대 목표

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청주시는 시민과 카페가 함께하는 친환경 소비문화 확산을 위해 에코슐랭(텀블러 환영 카페) 사업을 시범 운영한다고 2일 밝혔다.이 사업은 에코슐랭 카페와 에코슐랭 카페에서 개인 컵을 사용하는 시민들을 모두 지원하는 시책이다.시민들은 에코슐랭 등록 카페에서 개인 컵을 사용한 뒤 청주페이 앱 새로고침 메뉴를 통해 영수증을 인증하면 300원을 청주페이로 적립받을 수 있다.에코슐랭 카페는 친환경 실천 수준에 따라 3단계로 구분된다.1스타는 개인 컵 사용 인증과 매장 내 다회용 컵을 사용하는 카페다. 2스타는 1스타에 더해 텀블러나 다회용기를 가져온 고객에게 할인 등 카페의 자체적인 혜택을 제공하는 곳이다.3스타는 2스타 기준을 충족하면서 일회용 컵과 빨대 등을 비플라스틱 대체 제품이나 다회용품으로 전환하는 등 플라스틱 제로를 실천하는 카페다.시는 등급에 따라 지원을 차등화한다. 1스타 카페에는 스티커형 인증마크와 참여 기념품(열쇠고리)을, 2스타 카페에는 나무로 제작된 인증패를 추가로 제공한다. 3스타에는 나무로 만든 현판까지 지원한다.현재 에코슐랭 카페는 27곳이다. 1스타 22곳, 2스타 4곳, 3스타 1곳이다.시는 올해 연말까지 50개소 이상 등록을 목표로 잡았다.에코슐랭 참여를 원하는 청주지역 카페는 청주시청 누리집 고시공고를 참고해 신청하면 된다.면적 기준이 없어 소규모 매장도 참여할 수 있다. 프랜차이즈 카페도 가능하다.시 관계자는 “시민들의 텀블러 사용이 늘고, 카페는 자발적으로 일회용품을 줄여가는 지역의 자원순환 생태계가 조성될 것으로 기대한다”고 말했다.청주 남인우 기자