삼척시, 어르신 목욕·이미용비 확대…75세→70세 이상

세줄 요약 지원 대상 75세 이상에서 70세 이상 확대

혜택 인원 8700여명에서 1만3000여명 증가

연 18만원 지역화폐 지급, 신청은 행정복지센터

이미지 확대 강원 삼척시청 전경. 서울신문 DB

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강원 삼척시는 내년부터 어르신 목욕비 및 이·미용비 지원 대상을 75세 이상에서 70세 이상으로 넓힌다고 2일 밝혔다.이에 따라 혜택을 보는 어르신이 8700여명에서 1만3000여명으로 4600여명 늘어난다. 사업 예산은 올해 24억1500만원에서 8억여원 증가한다.지원금은 1인당 연 18만원으로 현재와 동일하고, 전액 지역화폐(삼척사랑카드)로 지급한다. 신청은 읍·면·동 행정복지센터에서 받는다.시는 2017년 80세 이상 어르신에게 목욕비를 처음 지급했고, 2024년 지원 연령을 75세 이상으로 낮췄다. 올해는 이·미용비까지 지원 분야를 확대했다.시 관계자는 “노인 인구와 복지 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 지원 대상을 넓혔다”고 말했다.삼척 김정호 기자