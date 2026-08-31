사회 [포토] 남방큰돌고래의 물놀이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/31/20260831800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-31 13:52 입력 2026-08-31 13:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 남방큰돌고래 무리의 유영폭염특보가 내려진 31일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래 무리의 유영폭염특보가 내려진 31일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래 무리의 유영폭염특보가 내려진 31일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래 무리의 유영폭염특보가 내려진 31일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래 무리의 유영폭염특보가 내려진 31일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래 무리의 유영폭염특보가 내려진 31일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 남방큰돌고래 무리의 유영폭염특보가 내려진 31일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 폭염특보가 내려진 31일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 목격된 해양동물은? 남방큰돌고래 돌고래