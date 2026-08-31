천안 공장화재 3명 사망…“9층 밸브 점검 중 불” 진술

세줄 요약
- 천안 공장 화재로 3명 사망, 1명 중상
- 9층 밸브 점검 중 발화 가능성 진술 확보
- 5개 기관 합동 감식, 9층 피해 최심각
건물 5∼9층 불에 타, 9층이 가장 심해
지난 28일 충남 천안 대원산업 공장에서 화재로 3명이 숨진 것과 관련해 9층에서 근로자들이 밸브를 점검 중 불이 났을 가능성이 제기됐다.
충남경찰청은 31일 오전 11시 20분부터 경찰과 국립과학수사연구원, 소방, 고용노동부, 산업안전보건공단 등 5개 기관 18명이 참여한 합동 감식을 진행했다.
2시간가량 진행된 감식 결과 건물 5∼9층이 불에 탔으며, 9층이 가장 심하게 탄 것으로 확인됐다.
경찰은 9층에서 일부 유류물품을 수거해 감정을 의뢰하고 2일 9층 중심으로 추가 감식할 예정이다.
경찰은 이 업체 생산공정 관계자 등 12명 조사를 진행했으며 ‘9층에서 근로자 3명이 밸브를 점검하던 중 불이 났다’는 취지의 진술을 확보했다.
사고는 지난 28일 오전 11시 44분쯤 발생했다. 폭발과 함께 불이 나면서 직원 3명이 숨졌고, 또 다른 직원 1명은 전신 2도 화상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 현장에 있던 소방관 1명도 낙하물에 다쳤다.
경찰은 불이 난 타워형 구조물을 동물성 기름인 우지를 추출해 지방산으로 가공하는 ‘우지정제타워’로 보고 있다.
이 공장에서 불이 난 것은 이번이 처음이 아니다. 이번 사고를 포함해 최근 4년 새 발생한 화재는 모두 4건이다.
경찰 관계자는 “확보한 공장 내부 폐쇄회로(CC)TV는 디지털 포렌식을 거쳐 분석할 계획”이라며 ““추가 감식, 진술 및 CCTV 분석 등을 토대로 화재 경위 및 책임 소재를 명확히 하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
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