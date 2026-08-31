천안 공장화재 3명 사망…“9층 밸브 점검 중 불” 진술

세줄 요약 천안 공장 화재로 3명 사망, 1명 중상

9층 밸브 점검 중 발화 가능성 진술 확보

5개 기관 합동 감식, 9층 피해 최심각

이미지 확대 28일 오전 충남 천안시 동남구 산업용 원료 생산공장에서 원인 미상의 폭발이 발생해 불기둥이 공중으로 솟고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 28일 오전 원인 미상의 폭발이 발생해 3명의 사망자가 발생한 충남 천안시 동남구 산업용 원료 생산공장. 서울신문DB

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지난 28일 충남 천안 대원산업 공장에서 화재로 3명이 숨진 것과 관련해 9층에서 근로자들이 밸브를 점검 중 불이 났을 가능성이 제기됐다.충남경찰청은 31일 오전 11시 20분부터 경찰과 국립과학수사연구원, 소방, 고용노동부, 산업안전보건공단 등 5개 기관 18명이 참여한 합동 감식을 진행했다.2시간가량 진행된 감식 결과 건물 5∼9층이 불에 탔으며, 9층이 가장 심하게 탄 것으로 확인됐다.경찰은 9층에서 일부 유류물품을 수거해 감정을 의뢰하고 2일 9층 중심으로 추가 감식할 예정이다.경찰은 이 업체 생산공정 관계자 등 12명 조사를 진행했으며 ‘9층에서 근로자 3명이 밸브를 점검하던 중 불이 났다’는 취지의 진술을 확보했다.사고는 지난 28일 오전 11시 44분쯤 발생했다. 폭발과 함께 불이 나면서 직원 3명이 숨졌고, 또 다른 직원 1명은 전신 2도 화상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 현장에 있던 소방관 1명도 낙하물에 다쳤다.경찰은 불이 난 타워형 구조물을 동물성 기름인 우지를 추출해 지방산으로 가공하는 ‘우지정제타워’로 보고 있다.이 공장에서 불이 난 것은 이번이 처음이 아니다. 이번 사고를 포함해 최근 4년 새 발생한 화재는 모두 4건이다.경찰 관계자는 “확보한 공장 내부 폐쇄회로(CC)TV는 디지털 포렌식을 거쳐 분석할 계획”이라며 ““추가 감식, 진술 및 CCTV 분석 등을 토대로 화재 경위 및 책임 소재를 명확히 하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자