‘역대급 폭우’ 할퀸 경남 거제·통영에 재난지원금 66억원 우선 교부

3일간 거제 968㎜·통영 779㎜ ‘물폭탄’

관측 사상 최대 강우…산사태로 1명 사망

이미지 확대 거제 집중호우, 경찰 도로 통제 지난 17일 오후 경남 거제시 옥포동 일대에서 경찰이 도로를 통제하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 흙탕물에 잠긴 거제 옥포동 도로 지난 17일 오전 경남 거제시 옥포동 도로가 집중호우로 불어난 흙탕물에 잠겨 있다. 연합뉴스

이미지 확대 산사태 토사 덮친 거제 아파트 지난 17일 오전 경남 거제시 옥포동 한 아파트에 산사태로 흘러내린 토사가 건물 내부까지 밀려들어 집기와 시설물 등이 파손돼 있다. 연합뉴스

이미지 확대 통영 무전동 침수 피해 경남 남부지역에 쏟아진 집중호우로 거제와 통영지역 곳곳에서 침수 피해가 발생한 17일 통영 무전동에서 불어난 물에 차량이 침수되어 있다. 독자제공

이미지 확대 물에 잠긴 거제 도심 지난 17일 오후 경남 거제시 옥포동 일대 도로와 주요 교차로 전체가 흙탕물로 완전히 뒤덮여 있다. 연합뉴스

이미지 확대 침수 피해 발생한 거제 농협 지난 18일 오전 경남 거제시 고현동 신현농협 영농자재백화점에서 한 직원이 집중호우로 흙탕물이 가득 찬 지하 창고를 바라보고 있다. 독자 제공 연합뉴스

이미지 확대 침수된 지하주차장 지난 18일 경남 통영시 미수동 한 아파트 지하주차장에서 소방대원들이 이틀째 배수 작업을 진행하고 있다. 이 지하주차장은 지난 17일 기록적 호우로 침수됐다. 연합뉴스

세줄 요약 거제·통영에 재난지원금 66억원 우선 교부

피해 확인분부터 국비 선지원, 복구 속도전

역대급 폭우로 인명·주택·전력 피해 확산

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역대급 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 거제시와 통영시에 재난지원금 총 66억원이 우선 교부된다.행정안전부는 지난 15~18일 폭우 피해를 입은 거제시와 통영시에 각각 52억원과 14억원의 재난지원금을 교부한다고 31일 밝혔다. 재난지원금은 자연 재난으로 인명 피해와 주택·가게 등 사유 시설 피해를 본 주민에게 지원하는 예산이다.통상 복구 계획 수립 이후 일괄적으로 지원되지만 이번 호우로 발생한 피해가 컸던 만큼 피해가 확인된 부분부터 국비를 우선 교부하게 됐다.중앙재난안전대책본부의 호우 대처상황보고서에 따르면 해당 기간 누적 강수량은 거제 968.1㎜, 통영 778.7㎜로 역대급 폭우가 쏟아졌다. 특히 일 강수량은 거제 654.3㎜로 1985년 5월 이후 41년 만에 역대 최대 강우량을 경신했다. 통영도 457.7㎜로 1979년 8월 이후 관측 사상 가장 많은 비가 내렸다. 당시 1시간 최대 강수량은 거제 124.5㎜, 통영 97.4㎜로 하늘이 뚫린 듯 비가 내렸다.이로 인해 거제에서는 주택가에 산사태가 발생해 1명이 숨졌고, 부상자 4명 중 3명이 거제와 통영에서 나왔다. 당시 거제 4253세대, 통영 962세대에서 전력이 끊겼고 1300여명이 긴급 대피하거나 이재민 신세가 됐다.윤호중 행안부 장관은 “피해 주민이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 응급 복구와 재난지원금 지급을 신속히 추진하겠다”며 “피해 조사와 복구 계획도 속도감 있게 수립해 확정된 복구비를 추가로 지원하겠다”고 말했다.세종 강주리 기자