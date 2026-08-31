[속보]‘광주 여고생 살해범’ 장윤기…검찰 ‘사형’ 구형

“최악의 여행지” 아프리카 홀로 간 女유튜버에게 몰려든 남성들

김지민도 안 하는데 “우욱”…김준호, 한 달째 입덧하는 이유

파트리샤 “조나단이 주먹으로 폭행…얼굴 비대칭됐다” 폭로

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

정연호 기자 “제 손으로 아이들 숨 끊어야”… 여우고개 백골 자매 비정한 천륜

듣는 그날의 사건현장

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 우리의 현존은, 무한한 복제와 영원한 과거의 반복일지도

오경진의 폐허에서 무한으로

윤창수 전문기자 美영부인 두문불출, 백악관 대변인 사임 뒤에 그녀가?

워싱턴 임주형 특파원 기어이 ICC소장 제재한 트럼프…‘국제형사정의’ 시험대 올랐다

글·사진 박성국 문화체육부 기자 짧은 오르막과 내리막 반복… 남산 달리며 ‘서브3’ 꿈꾼다

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

도쿄 명희진 특파원 “낮 외출 금지, 가쓰동도 사치”…12년 전 예측 ‘2050년 日 폭염’ 이미 현실로

세종 강주리 기자 내년부터 세금·돌봄도 AI 상담…‘AI 정부’ 뭐가 달라지나

기암절벽에 걸린 초록을 배웅하다

한지은 기자 산자위부터 메가프로젝트까지…산업정책 ‘키맨’ 된 장철민

정회하 기자 ‘약물살인’ 김소영 1심 선고로 본 사형 선고의 요건과 의미

곽진웅·강윤혁 기자 “신청인 없어도 요건 확인되면 예우”…국가유공자 등록 사각지대 없앤다

유용하 과학전문기자 수십만 년 걸리는 이산화탄소 청소, 미생물로 앞당긴다

권훈 전문기자 ‘신들린 버디쇼‘ 신다인 “써닝포인트는 약속의 땅”…15년 역사 ‘KG 레이디스 오픈’ 첫

강주리 기자 “말산업 전체 옮기는 과천경마장 이전… 문제는 재원 확보”

유용하 과학전문기자 공부 뒤 낮잠?…뇌는 자는 동안 ‘학습 중 기억할 것’ 꼬리표 붙인다

[세종로의 아침] ‘친일 행적 후손’ 논란이 남긴 질문 / 최여경 문화체육부 선임기자

[기고] 대법원은 대법원장의 법원이 아니다 / 정태호 경희대 법학전문대학원 명예교수

[성낙인 칼럼] 극단적 분열 정치는 안 된다 / 성낙인 전 서울대 총장·헌법학

[모종린의 문화로 읽는 AI시대] 부의 집중·패권 충돌·극단 정치… 1920년대가 보내온 ‘경고’ / 모종린 연세대 국제학대학원 교수

[데스크 시각] 트럼프의 ‘반공’ 윤석열의 종북세력 / 최재헌 국제부 차장

스토킹 신고 여성 찾아 30시간 배회… 분풀이 대상 바꿔 여고생 살해했다

광주 여고생 유족 “우리 딸은 이채원”…실명·얼굴 공개하며 가해자 엄벌 촉구

“피해 여고생 모른다”던 장윤기, 휴대전화서 ‘타깃 삼은 정황’ 발견…경찰 초기 묵살 의혹도

[단독] “장윤기, 피해 여고생과 모르는 사이”…유가족에 2차 가해만 준 부실 경찰

검찰, ‘여고생 살해’ 장윤기에 사형 구형… 유족 “사형 선고로 정의 바로 세워달라”

장윤기에게 구형된 형벌은 무엇인가?

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광주지법 형사13부(부장 이정호)는 31일 오후 2시 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 살인) 및 살인미수 등 8개 혐의로 구속기소된 장윤기에 대한 4차 공판에서 사형을 구형했다.임형주 기자

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