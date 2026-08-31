광주은행, 우체국 2380곳 품었다…‘통합특별시 금고’ 유치 승부수

우본·금결원 창구 공동이용 제휴 협약 체결

10월부터 전국우체국서 입출금·이체 서비스

농협 점포망 맞서 ‘영업망 열세’만회 돌파구

금융 소외 해소 등 ‘지방은행 공익성’도 부각

이미지 확대 광주은행이 우정사업본부·금융결제원·부산은행과 우체국 창구망 공동이용 업무협약을 체결했다. 광주은행은 10월부터 전국 우체국 창구와 ATM을 활용한 금융서비스를 시작한다. 광주은행 제공

세줄 요약 우체국 2380곳 공동이용 제휴 체결

10월부터 입출금·이체 등 서비스 개시

통합특별시 금고 유치 경쟁 대응

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광주은행이 전국 우체국 창구망을 아우르는 대대적인 금융 영토 확장에 나섰다. 오는 10월로 예정된 ‘전남광주통합특별시’ 초대 금고 선정을 앞두고, 농협의 압도적인 점포망에 맞서 우체국을 우군으로 확보하는 정밀한 포석을 둔 것으로 풀이된다.광주은행은 지난 28일 서울 광화문우체국에서 우정사업본부, 금융결제원, 부산은행과 ‘우체국 창구망 공동이용 제휴 업무협약’을 체결했다고 31일 밝혔다. 이에 따라 광주은행은 오는 9월까지 전산 시스템 연계 개발을 완료하고, 10월부터 전국 우체국 창구와 자동화기기(ATM)를 활용한 대면 금융서비스를 본격적으로 개시한다.이번 제휴로 광주은행 고객은 별도의 수수료 부담 없이 전국 2380여 개 우체국 지점에서 입·출금, 이체, 잔액 조회 등 핵심 금융 업무를 처리할 수 있게 된다. 특히 광주은행 영업점이 미치지 못했던 농어촌 지역과 디지털 금융 환경에 익숙하지 않은 고령층의 대면 금융 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다. 이용 가능한 우체국 점포는 전국적으로 2380여 곳에 달하며, 전남·광주 지역에만 320여 곳에 이른다.지역 금융권에서는 이번 행보를 통합특별시 금고 유치를 겨냥한 광주은행의 ‘영업망 보완 카드’로 해석하고 있다. 현재 전남·광주 지역의 단순 은행 점포 수는 광주은행이 126곳으로 NH농협은행(93곳)을 앞서고 있다. 그러나 지역농협(단위농협) 점포까지 합산할 경우, 농협 계열의 금융 점포는 580여 곳에 달해 광주은행이 절대적인 열세에 놓여 있었다.광주은행은 전남·광주 지역에 포진한 우체국 320여 곳을 금융 접점으로 추가 확보함으로써 농협의 촘촘한 영업망에 대응할 수 있는 동력을 얻게 됐다. 통합특별시는 오는 9월 초 금고 선정 공고를 통해 지역농협 점포 수의 평가 반영 여부 등 구체적인 심사 기준을 공개할 예정이어서, 금융기관 간의 셈법도 한층 분주해질 전망이다.정일선 광주은행장은 “이번 협약은 고객이 가장 가까운 곳에서 편리하게 기본적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 대면 접점을 획기적으로 넓혔다는 데 의의가 있다”며 “통합특별시 출범으로 확대된 생활권과 금융 수요에 적극적으로 대응하는 한편, 디지털 소외계층까지 포용하는 지역 대표은행으로서의 역할을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.전남광주 서미애 기자