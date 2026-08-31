“즉시 대피하세요” 225.5㎜ 물폭탄 고창군, ‘홍수 우려’ 주진천 인근 주민에 대피 명령 [포착]
세줄 요약
- 고창군 225.5㎜ 폭우, 홍수 우려 확산
- 주진천 인근 주민에 즉시 대피 명령
- 마을회관 등 대피 안내, 인명피해 없음
많은 비가 내린 전북 고창군에서 주민 대피 명령이 내려졌다.
고창군은 31일 오전 9시 30분쯤 “홍수가 우려된다”며 “아산면 주진천 인근 주민은 안전한 곳으로 즉시 대피 바란다”는 안전안내문자를 보냈다.
군은 주민들에게 인근 마을회관 등으로 피할 것을 안내하고 있다.
전주기상지청에 따르면 전날부터 이날 오전 9시까지 고창군에는 225.5㎜의 비가 내렸다.
현재까지 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.
비가 더 내릴 것으로 예보되면서 현재 호우경보가 발효돼 있다.
이정수 기자
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