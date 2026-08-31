주문도 해상 110~120㎝ 알몸 시신, 북한 주민 추정 “국내에 없는 기생충 나와”

세줄 요약 주문도 해상 부패 시신, 북한 주민 가능성 제기

국과수, 국내 희귀 기생충 확인 및 신원 불일치

해경, 범죄 혐의점 없다고 보고 사건 마무리

이미지 확대 해양경찰. 연합뉴스 자료사진

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한 달 전 인천 강화군 주문도 해상에서 발견된 부패한 시신이 북한 주민으로 추정됐다.인천해양경찰서는 국립과학수사연구원 감정 등을 통해 지난달 25일 주문도 인근 해상에서 발견된 시신에서 기생충을 확인했다고 31일 밝혔다.시신에서 발견된 기생충은 국내에서는 발견될 가능성이 희박하다고 국과수는 분석했다.또 시신의 신원 확인을 위해 실종 프로파일링 시스템 등을 조회했으나, 국내 실종자 가운데 일치하는 정보는 없는 것으로 파악됐다.이를 종합한 결과 해경은 시신이 북한 주민일 가능성이 높은 것으로 보고 있다.앞서 지난달 25일 정오쯤 주문도 인근 해상에서 변사체가 떠 있다는 112 신고가 접수됐다.해경이 인양한 시신은 부패가 심하게 진행된 상태였고, 옷을 입지 않은 데다 지문도 없어 신원 확인에 어려움을 겪었다.발견 당시 신장은 110~120㎝ 정도이며, 6세 전후의 남자아이일 것으로 국과수는 추정했다.해경은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 필요한 절차를 진행한 뒤 사건을 마무리할 방침이다.이정수 기자