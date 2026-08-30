“100시간 지났는데…헬기 좀” 애타는 네팔 실종자 가족

네팔 대홍수 현장 근무 직원 가족들

“골든타임 지나…헬기 더 띄워달라”

박정원 두산그룹 회장 등 네팔행

이미지 확대 지난 29일 네팔 카트만두 국내선 공항 헬기 이착륙장에서 정부합동 신속대응팀이 수색을 위해 헬기에 탑승하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 헬기에 탑승한 정부 합동 신속대응팀이 지난 29일(현지 시간) 네팔 카트만두 헬기장에서 출발, 대규모 홍수로 인해 유실된 지역 등을 수색했다. 사진은 헬기에서 촬영한 피해 지역 모습. 뉴시스

세줄 요약 실종 100시간 임박, 가족들 헬기 추가 투입 촉구

위어댐 수색 미진 지적, 정보 공유 부족 호소

네팔 허가 지연·기상 악화로 구조 난항

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“실종 99시간이 지났는데 매제가 있던 위어 댐(물막이용 취수보) 쪽은 한 번도 수색이 안 되고 있습니다. 제발 헬기를 더 띄워주세요.”네팔 대홍수 당시 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 위어댐 사무실에 있던 두산에너빌리티 소속 실종자 김모 씨의 처남 A씨는 30일 경기 성남시 분당두산타워에서 기자들과 만나 “실종자 가족 입장에서는 거의 100시간째 어떠한 (위어 댐 관련) 정보도 받지 못하고 있다”며 “수색을 안 하고 있어 애가 탄다”고 토로했다.두산에너빌리티 직원의 가족들은 정부와 기업을 향해 더 신속하고 적극적인 수색에 나서달라고 촉구했다. 김씨는 두산에너빌리티 한국인 직원 21명 가운데 유일하게 계곡 상류의 위어댐 인근에서 근무 중이었다. 이곳은 다른 한국인 실종자들이 있던 사무동에서 10㎞가량 떨어져 있다.A씨는 “헬기가 두 번이나 갔는데 한 번도 위어댐을 안 보고 온 게 이해가 안 된다”며 “골든타임이 지났다. 생존해 있다면 구조 요청을 할 수 있게 헬기를 한 번이라도 더 띄워달라”고 호소했다.지난 26일(현지시간) 네팔 대홍수로 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명(두산에너빌리티 6명·남동발전 3명)은 연락이 두절된 상태다. 정부 합동 신속대응팀은 지난 29일 두 차례 헬기 운항을 통해 사무동 건물 주변을 중심으로 20~25분가량 육안 수색을 진행했지만 생존자를 발견하지 못했다.현장에서 한국 정부와 기업 차원의 수색 활동은 쉽지 않은 상황이다. 네팔 당국의 헬기 운항 허가가 좀처럼 나오지 않는 데다, 허가를 받아도 기상 여건과 2차 홍수 우려 등 현지 상황 때문에 헬기 운항이 불발되는 경우가 많다. 기업들은 직원들이 실종된 것으로 보이는 지역과 대피했을 가능성이 있는 고지대를 헬기와 드론으로 수색할 계획을 세워놓고 있지만 네팔 당국의 승인을 기다리고 있다.박정원 두산그룹 회장과 박지원 두산그룹 부회장 겸 두산에너빌리티 대표이사 회장은 전날 네팔로 이동해 현지에서 상황을 보고받고 대응책을 모색 중이다. 박 부회장은 전날 네팔 카트만두 공항에서 “구조 상황을 직접 와서 챙겨보는 게 좋을 것 같아 왔다”며 “정부 대응팀과 긴밀하게 협조해 구조 작업이 최대한 빨리 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.이성진·김지예 기자