“제왕절개 7월로 미뤄야 하나”…하루 먼저 태어나면 1280만원 덜 받는다

정부 정책이 만든 ‘출생일 절벽’

하루 차이로 양육지원금 최대 1280만원

같은 2027년생인데 2~12세 수당 두 배

소급 적용 방안 없고 우대지역 기준도 미정

이미지 확대 AI생성 그래픽. 서울신문 DB

세줄 요약 내년 7월 1일 출생아부터 지원 확대 적용

하루 차이로 최대 1280만원 격차 발생

예비 부모 반발, 소급 적용은 국회 논의

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내년 6월 30일 태어난 아이는 하루 뒤 태어난 아이보다 12세까지 정부 양육지원금을 최소 1280만원 덜 받게 된다. 정부가 지원액을 대폭 늘린 아이맞이지원금과 아동기본수당을 내년 7월 1일 출생아부터 적용하기로 하면서다. 같은 2027년생인데도 출생일 하루 차이로 지원액이 갈리는 이른바 ‘출생일 절벽’이 생긴 것이다. 예비 부모들의 반발이 커지고 있지만 정부는 기존 출생아에 대한 소급 적용 방안을 마련하지 않았다.지난 28일 보건복지부가 발표한 양육지원급여 개편안에 따르면 내년 6월 30일까지 태어난 아이는 현행대로 첫만남이용권과 부모급여, 아동수당을 받는다. 7월 1일 이후 출생아부터는 이 세 가지 제도가 아이맞이지원금과 아동기본수당으로 통합되면서 지원액이 큰 폭으로 늘어난다. 기존 아동수당의 지급 연령도 매년 한 살씩 높아져 2030년부터는 12세 마지막 달까지 지급된다.수도권에서 첫째 아이를 0~1세 동안 가정 양육하면 6월 30일생은 첫만남이용권 200만원, 부모 급여 1800만원, 아동수당 1560만원 등 12세까지 총 3560만원을 받는다. 반면 하루 뒤 태어난 아이는 아이맞이지원금 1000만원, 아동기본수당 3120만원, 가정 보육 가산금 720만원 등 총 4840만원을 받는다. 결국 6월 30일생은 하루 먼저 태어났다는 이유만으로 1280만원을 덜 받게 되는 것이다.둘째 이상이거나 우대지역에 살면 지원금 격차는 더 커진다. 수도권 가정양육 기준 둘째는 1380만원, 셋째 이상은 1680만원까지 차이가 난다. 우대지역에서는 첫째 3028만원, 둘째 3128만원, 셋째 이상은 3428만원까지 벌어진다.아이맞이지원금은 첫째 1000만원, 둘째 1200만원, 셋째 이상 1500만원이며 우대지역에는 500만원이 추가된다. 출생 후 1년 동안 네 차례로 나눠 현금으로 지급한다.지원 격차는 영유아기에서 끝나지 않는다. 수도권을 기준으로 2세부터 12세 마지막 달까지 6월 30일생은 기존 아동수당으로 매달 10만원을 받지만 7월 1일생은 아동기본수당으로 매달 20만원을 받는다. 우대지역의 아동기본수당은 월 30만원이며 0~1세 아이를 가정 양육하면 월 30만원이 추가로 지급된다. 같은 해 태어나 같은 학년에 다니더라도 지원액이 달라지는 이중 지급체계는 2040년까지 이어질 전망이다.온라인 맘카페에는 “출산 예정일이 6월 말이면 유도분만이나 제왕절개를 7월로 미뤄야 하느냐”, “같은 해 태어난 아이를 생일로 갈라놓는 것이 공정하냐”는 반응이 잇따르고 있다. 정부 정책이 출산 시기를 시행일에 맞추도록 부추긴다는 비판도 나온다.복지부 관계자는 “예산과 법 개정·지급 시스템 준비 등을 고려해 7월 시행을 결정했다”며 “소급 적용 예산은 정부안에 담기지 않아 국회 심의 과정에서 논의가 필요하다”고 말했다.이를 두고 정부가 예산과 행정 준비를 이유로 수혜 아동을 출생일로 갈라놓고 형평성 문제의 해결은 국회로 떠넘겼다는 지적이 나온다. 적어도 같은 2027년생에게는 새 제도를 동일하게 적용해야 한다는 요구가 커지고 있다.우대지역 범위도 아직 정하지 못했다. 정부는 인구감소지역 등을 대상으로 검토 중이다. 지원액은 지급월 15일 기준 주민등록상 주소로 정해지기 때문에 수도권에서 우대지역으로 이사하면 다음 지급분부터 늘어난다. 다만 우대지역 지원을 받기 위한 최소 거주기간은 아직 정해지지 않아 지원금을 노린 단기 전입이나 주소지만 옮기는 편법을 어떻게 걸러낼지도 과제로 남는다.이현정 기자