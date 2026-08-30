부산 수돗물 절반 공급 송수관 누수…단수 없이 긴급보수

세줄 요약 덕산정수장 계통 송수관 누수 발생

전체 수돗물 50% 관로 긴급 보수

단수 없이 2400㎜ 관로로 통합 공급

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산 대형 수돗물 송수관에서 누수가 발생해 부산시가 긴급 보수 공사에 들어간다.부산시상수도사업본부는 31일부터 다음 달 16일까지 덕산정수장 계통 대형 송수관의 누수 수리를 위해 급수 조절과 보수 공사를 진행한다고 30일 밝혔다.본부는 급수 조절 과정에서 발생할 수 있는 시민 불편을 최소화하기 위해 31일부터 4일간 단계적으로 밸브를 조절하고, 다음 달 4일부터 8일간 공사를 진행할 예정이다.이 기간 동안 관로 내 압력과 유량 변화를 지속적으로 관찰해 이상 징후가 없는지 확인하고, 오는 9월 16일부터 급수 계통을 원상 복구할 예정이다.공사 대상은 덕산정수장에서 생산한 생활용수를 부산으로 보내는 송수관이다. 덕산정수장 계통은 부산 전체 수돗물 공급량의 50%를 담당한다.공급 지역은 중·서·동·영도·사하·강서·사상구 전역과 부산진·동래·남·북·해운대·금정·연제·수영구 및 기장군 일부 지역, 경남 창원시 진해구 부산신항 일대다.덕산정수장에서는 지름 2200㎜, 2400㎜ 2개 송수관을 통해 생활용수를 공급한다. 누수는 2200㎜ 송수관 용접 부위가 부식하면서 발생했다.시는 누수가 발생한 송수관 일부 구간을 보수하는 동안 2400㎜ 관로 1개로 생활용수를 통합 공급한다. 이에 따라 이번 급수 조절, 보수 공사 중에도 중단 없이 급수를 이어간다.부산시 관계자는 “만일 일시적으로 급수 불편이 발생하면 관할 지역사업소를 통해 신속한 현장 서비스를 제공할 예정이다. 불편 사항은 부산시 상수도 콜센터(051-120)로 신고해 달라.공사 기간 관로 내 압력과 유량 변화를 계속 관찰하고 급수 불편이 발생하면 관할 지역사업소를 통해 현장 출동 서비스를 제공할 계획”이라며 “급수와 관련한 불편 사항은 부산시 상수도 콜센터(☎051-120)로 신고해달라”고 말했다.부산 정철욱 기자