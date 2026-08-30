“손주 보여다오”…매일 영상통화 거는 시아버지, 차단 경고에 “1분이 어렵냐”[사연잇슈]

둘째 임신 중인 女, 시아버지 영통 부담 토로

남편 “차단할 것” 으름장에 ‘서운하다’는 시아버지

이미지 확대 한 여성이 시아버지가 손주를 보기 위해 매일 영상통화를 걸어오는 데 부담을 느낀다며 고민을 털어놨다. 아이클릭아트 자료사진

이미지 확대 한 여성이 시아버지가 손주를 보기 위해 매일 영상통화를 걸어오는 데 부담을 느낀다며 고민을 털어놨다. 아이클릭아트 자료사진

세줄 요약 손주 보고 싶은 시아버지의 매일 영상통화 부담

육아·일·집안일 겹친 며느리의 통화 스트레스

가족 간에도 생활과 경계 존중 필요성 제기

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한 여성이 시아버지가 손주를 보기 위해 매일 영상통화를 걸어오는 데 부담을 느낀다며 고민을 털어놨다.최근 직장인 온라인 커뮤니티 블라인드에는 ‘시아버지가 매일 영통 오시는데 정도껏 오게 하는 방법은?’이라는 제목의 글이 올라왔다.글쓴이 A씨는 “우리 시댁은 경상도 집안이고 아들 하나, 딸 하나 있다. 둘 다 결혼해서 손주들이 있다”고 시댁을 소개했다.이어 “결혼할 때 1억원 보태주셨고, 제사는 1년에 3번 있고, 매달 시댁 가서 1박2일 자고 온다”며 “문자나 전화 안부는 주 4회 정도 한다. 나도 최대한 살갑게 애교 부리면서 지내왔다”고 했다.문제는 첫째 아이를 낳은 뒤부터 시작됐다. A씨는 “3년 전 첫째가 태어나고 나서부터 아버님이 본인과 똑닮은 친손주를 엄청 좋아하셔서 이틀에 한 번씩 영통(영상통화)이 왔다”며 “그런데 둘째를 임신하고 나서부터는 전화가 매일매일 오기 시작했다”고 말했다.남편의 야근이 잦아 평일에는 혼자 육아를 맡고 있다는 A씨는 “입덧에 출퇴근하면서 첫째 돌보고 내 몸 챙기고 집안일 하다 보면 영통을 매일 받는 게 귀찮고 힘들다”고 토로했다.A씨는 “영통을 안 받으면 서운하다고 톡이 온다. 또 왜 다시 전화 안 하냐고 뭐라고 하신다”며 “남편이 몇 번 적당히 하라고 대들었고, ‘아내 폰에 아버지 전화 차단하겠다’고 으름장을 놓기도 했지만 아버님은 ‘차단 안 푸는 며느리한테 서운하다’고 소리를 지르셨다”고 전했다.A씨는 자신이 이른바 ‘착한 며느리병’에 걸린 것 같다고도 했다. 그는 “직접 아버님께 기분 안 상하게 좋게 말씀드려 봤지만 ‘전화 1분이 뭐가 어렵냐’는 식”이라며 “참고로 아가씨와 사위에게는 전화하지 않으신다”고 했다.그러면서 “감정 안 상하는 범위 안에서 매일 영통은 좀 안 했으면 하는데 방법이 없느냐”고 조언을 구했다.사연을 접한 누리꾼들은 A씨가 시아버지의 서운함보다 자신의 상황을 우선해야 한다고 조언했다. “서운해하시는 거 신경 쓰지 말고 1분도 힘들다고 정확하게 말해라”, “착한 며느리 포지션을 유지하면서 영통이 안 오게 하는 법은 없다” 등의 반응이 나왔다.한 누리꾼은 “영통은 받지 말고 카톡으로 계속 ‘바빠서 못 봤어요’라고 반복하라”고 조언하기도 했다.전문가들은 가족 간의 친밀감도 상대방의 동의와 상황을 고려하는 것이 중요하다고 말한다. 특히 육아와 직장생활을 병행하는 상황에서는 짧은 통화라도 반복되면 부담이 될 수 있는 만큼, 일방적으로 횟수를 정하기보다 서로 가능한 시간대를 정해 연락하는 것이 갈등을 줄이는 방법이 될 수 있다.결국 중요한 것은 통화 시간보다 상대방이 그 통화를 받아들일 여유가 있는지를 존중하는 것이다. 손주를 보고 싶은 조부모의 마음 역시 자연스럽지만, 그 마음을 표현하는 방식이 며느리에게 의무나 압박으로 느껴진다면 오히려 가족 간 갈등으로 이어질 수 있다. 전문가들은 가족 사이에서도 상대방의 거절을 서운함이나 예의의 문제로만 받아들이기보다 서로의 생활과 경계를 존중하는 대화가 필요하다고 조언한다.이보희 기자