‘TK 광역철도’ 본격화…신공항 접근성 개선·단일 생활권 성큼

세줄 요약 대구·경북 광역철도 예타 최종 통과

서대구역~의성 70.06㎞ 복선 연결

신공항 접근성·생활권 통합 기대

이미지 확대 추경호 대구시장과 이철우 경북지사가 지난달 ‘대구·경북 광역철도’ 예비타당성조사 재정투자평가 분과위원회 종합평가에 함께 참석해 조속통과를 홍보하고 있다. 대구시 제공

이미지 확대 대구∙경북 광역철도 노선도. 대구시 제공

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대구와 경북을 하나의 생활·경제권으로 묶는 ‘대구·경북 광역철도 건설사업’이 본격적으로 추진된다. 정부의 예비타당성조사(예타)를 최종 통과하면서다.28일 대구시에 따르면 대구·경북 광역철도 사업이 최근 기획예산처 재정투자평가위원회에서 예비타당성조사를 최종 통과했다. 이 사업은 서대구역에서 출발해 동구미, 군위(대구∙경북신공항)를 거쳐 경북 의성까지 총연장 70.06㎞를 복선 철도로 연결하는 대형 국책사업이다. 총사업비는 3조1814억원 규모다.해당 노선에는 최고속도 시속 180㎞에 달하는 광역급행철도(GTX) 차량이 달리게 된다. 광역철도가 개통되면 대구 도심에서 신공항까지 30분대 이동이 가능해져 신공항 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.철도망 구축에 따라 지역 산업 거점 간 연계도 강화된다. 대구의 주요 산업단지와 구미 국가산단, 군위 첨단산단 등이 철도로 연결돼 신공항 중심의 초광역 산업·물류 축이 형성될 것으로 보인다. 이는 정부의 ‘5극 3특’ 국가균형발전 전략과 맞물려 수도권 집중 해소에도 기여할 것이라는 게 시 관계자의 설명이다.2019년 대구시와 경북도의 공동 건의로 시작된 이 사업은 2021년 제4차 국가철도망 구축계획 반영됐으며 비수도권 광역철도 선도사업 선정을 거쳐 2024년 6월 예타에 착수했다. 시·도는 국토교통부 등 관계기관과 협력해 사업 절차를 신속히 추진할 계획이다.예타 통과 배경에는 30여 년간 경제부처 관료로 일한 추경호 대구시장의 전방위적인 설득 작업이 있었다. 그는 지난달 13일 한국개발연구원(KDI)에서 열린 예타 종합평가에 직접 참석해 국가균형발전과 지역의 미래 성장을 위한 사업의 필요성을 적극 설명하기도 했다.추 시장은 “이번 예타 통과는 대구·경북을 하나의 생활·경제권으로 묶는 중요한 전환점”이라며 “대구경북통합신공항 성공과 지역 미래 성장을 뒷받침할 핵심 인프라가 차질 없이 구축되도록 모든 행정역량을 집중하겠다”고 밝혔다.대구 민경석 기자