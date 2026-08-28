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청주시 장사 인프라 확충..스마트 화장로에 산분장도 조성

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남인우 기자
남인우 기자
수정 2026-08-28 11:28
입력 2026-08-28 11:20
세줄 요약
  • 노후 화장로 2기 스마트 교체 추진
  • 연소 시간 단축·연료 30% 절감 기대
  • 제2자연장지·공설 산분장도 확충
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충북 청주시 상당구 월오동 목련공원에 조성된 공설 산분장. 청주시 제공.
충북 청주시 상당구 월오동 목련공원에 조성된 공설 산분장. 청주시 제공.


충북 청주시가 장사시설 수요 증가에 대응하기 위해 장사 인프라를 확충한다.

청주시는 오는 10월까지 상당구 월오동 목련공원 내 노후 화장로 2기를 고효율 친환경 사물인터넷 기술이 도입된 ‘스마트 화장로’로 교체한다고 28일 밝혔다. 국비 6억 7000만원을 포함해 총 9억 5800만원이 투입됐다.

스마트 화장로는 화장로 내부 연료와 공기량, 압력 조정 등을 통한 연소 상태 적정 유지가 가능해 화장 연소 시간이 기존 60분에서 50분으로 단축된다. 연료 소모량도 30% 줄어든다.

교체가 마무리되면 목련공원 전체 화장로 11기 가운데 스마트 화장로는 6개로 늘어난다.

현재 목련공원 화장로 가동률은 80%다.

시는 7억 8000여만원을 투입해 올 연말까지 제2자연장지 1200㎡ 조성도 추진한다.

자연장지는 화장한 유골을 땅에 묻고 비석을 세우는 장사시설이다.

시는 지난달에는 전국 지자체 가운데 처음으로 1400㎡ 규모의 공설 산분장도 준공했다.

산분장이란 화장한 유골의 뼛가루를 자연에 뿌려 장사 지내는 자연 친화적 장례 방식이다. 지난해 1월 개정 장사법이 시행되면서 제도화됐다.

시는 수목 활착 등 운영 준비 기간을 거쳐 내년 하반기부터 산분장을 본격 운영할 예정이다.

시 관계자는 “봉안시설 포화 문제 해소와 효율적인 장사 행정이 기대된다”고 말했다.

청주 남인우 기자
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