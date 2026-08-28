경북 소방, 119구급차로 새 생명 지킨다…“분만 취약지역 사수”

세줄 요약 새 생명 탄생 119구급서비스 확대 추진

올해 임산부 259명 이송, 현장 분만 4건

분만 취약지역 이송체계와 교육 강화

이미지 확대 새 생명 탄생 119구급서비스 현장. 경북소방본부 제공

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경북 소방의 119 구급서비스가 임산부들의 안전 출산을 위한 지원군으로 거듭나고 있다.경북소방본부는 경북도의 ‘저출생과의 전쟁’ 도정 방침에 발맞춰 추진하고 있는 ‘새 생명 탄생 119구급서비스’가 도내 임산부들의 안전한 출산을 지원하는 든든한 안전망 역할을 하고 있다고 28일 밝혔다.올해 119구급서비스를 통해 이송된 임산부는 총 259명이다. 이 가운데 긴급 상황으로 현장에서 출산한 사례는 4건이었다. 구급대원들의 신속하고 전문적인 응급처치를 통해 산모가 무사히 출산했고, 산모와 신생아 모두 건강한 상태다.특히 지난 21일 상주시에서는 분만 취약지역의 의료 여건을 고려한 이송체계가 현장에서 효과적으로 작동한 것으로 평가받는다. 당시 야간에 응급 진통을 호소하는 임산부가 발생하자 119구급대는 현장에서 환자 상태를 신속하게 평가하고, 경북도가 마련한 산부인과·주산기 질환별 이송맵과 이송수용지침에 따라 수용 가능한 거점 응급의료기관을 신속하게 선정했다. 이후 임산부를 안전하게 이송해 적시에 진료가 이뤄질 수 있었다.경북소방은 분만실 등 출산 인프라가 상대적으로 부족한 지역의 임산부들이 안심하고 출산할 수 있도록 119안심콜 시스템을 활용한 ‘행복한 태아지킴이 등록 서비스’와 ‘이송예약제’를 지속적으로 확대할 방침이다.또한 구급대원을 대상으로 분만 마네킹을 활용한 응급분만 특별교육을 실시해 현장 대응능력을 높이고 있다. 외국인 임산부 등을 위한 다국어 통역 서비스도 적극 활용하는 등 다양한 상황에 대비한 구급서비스를 강화하고 있다.성호선 경북소방본부장은 “앞으로도 유관기관과의 협력을 강화해 도민이 안심하고 아이를 낳고 키울 수 있는 경북을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.안동 김형엽 기자