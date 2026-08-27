[포토] 체납 압류 명품들 공매

1 / 6 이미지 확대 27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다.

이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스

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이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스

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이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스

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이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스

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이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스

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이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스

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27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다.이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다.연합뉴스