사회 [포토] 체납 압류 명품들 공매 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/27/20260827800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-27 15:44 입력 2026-08-27 15:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다. 이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다. 이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다. 이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다. 이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다. 이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스 이미지 확대 27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다. 이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 2026.8.27 연합뉴스 27일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 지방세 체납자 압류동산 공매’에서 참여자들이 입찰 물품들을 살펴보고 있다.이날 전체 공매 물품은 경기도 내 21개 시군이 고액·상습 체납자로부터 압류한 명품가방, 명품시계, 귀금속 등 총 620점이다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026년 지방세 체납자 압류동산 공매가 열린 곳은? 킨텍스 코엑스