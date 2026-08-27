[포토] 바다거북 ‘바다로 돌아가요’

세줄 요약 제주 중문색달해수욕장서 바다거북 11마리 방류

인공 번식·구조 개체 재활 뒤 자연 복귀

일부 위성추적, 이동 경로와 종보전 확인

1 / 7 이미지 확대 27일 제주 서귀포시 중문색달해변에서 열린 ‘바다거북 자연방류’ 행사에서 방류된 바다거북이 힘차게 먼바다로 나아가고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 제주 서귀포시 중문색달해변에서 열린 ‘바다거북 자연방류’ 행사에서 방류된 바다거북이 힘차게 먼바다로 나아가고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 제주 서귀포시 중문색달해변에서 열린 ‘바다거북 자연방류’ 행사에서 황종우 해수부 장관 등이 구조?치료되거나 인공부화된 바다거북을 방류하고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 제주 서귀포시 중문색달해변에서 열린 ‘바다거북 자연방류’ 행사에서 황종우 해수부 장관 등이 구조?치료되거나 인공부화된 바다거북을 방류하고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 제주 서귀포시 중문색달해변에서 열린 ‘바다거북 자연방류’ 행사에서 황종우 해수부 장관 등이 구조?치료되거나 인공부화된 바다거북을 방류하고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 제주 서귀포시 중문색달해변에서 열린 ‘바다거북 자연방류’ 행사에서 방류된 바다거북이 힘차게 먼바다로 나아가고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 제주 서귀포시 중문색달해변에서 열린 ‘바다거북 자연방류’ 행사에서 방류된 바다거북이 힘차게 먼바다로 나아가고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

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아쿠아리움의 관리를 받던 바다거북들이 자연으로 돌아갔다.아쿠아플라넷 여수는 27일 제주 중문색달해수욕장에서 해양수산부, 국립해양생물자원관 등과 함께 3종 11마리의 바다거북을 자연 방류했다고 밝혔다.인공 번식하거나 구조된 개체들로 8마리는 아쿠아플라넷 여수, 3마리는 부산아쿠아리움에서 보호·관리했다.특히 3마리는 여수 임포항 인근 정치망에 혼획돼 기력 저하와 탈수 증상을 보인 상태로 구조됐다가 건강을 회복했다.아쿠아플라넷 여수는 혈액·엑스레이 검사를 하고 먹이 섭취와 행동 상태를 관찰하며 회복을 도왔다.바다거북 배설물에서는 비닐과 그물 등 해양쓰레기가 발견되기도 했다.치료와 재활을 마친 개체들 일부에는 인공위성 추적 장치를 달아 이동 경로를 파악한다.2024년 방류된 ‘KOR0167’은 3만 4145㎞ 떨어진 필리핀해까지 갔으며 ‘KOR0009’는 일본 가고시마와 울릉도 인근 해역을 거쳐 남해로 돌아오는 약 6500km 이동 경로를 드러냈다.방류된 바다거북의 이동 경로는 국립해양생물자원관 해양생명자원통합정보시스템 내 ‘해양생물 공간정보’(https://www.mbris.kr/gis/)에서 확인할 수 있다.아쿠아플라넷 여수는 2017년부터 지난해까지 모두 175마리를 방류하고, 209마리를 인공 번식하는 등 바다거북 종보전 활동을 지속하고 있다.