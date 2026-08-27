여장으로 수사 혼선, 전국에 시신 유기…유학생 살해 中대학강사 구속

세줄 요약 중국인 대학 강사, 대학원생 살해 혐의 구속

여장 뒤 옷 갈아입으며 수사 혼선 유발

시신 경주·경산·군포 등 전국 유기

이미지 확대 법원 도착하는 경산 中유학생 살해피의자 경산 중국인 유학생 살해피의자가 27일 오전 영장실질심사를 받기 위해 대구지방법원에 도착하고 있다. 2026.8.27. 연합뉴스

이미지 확대 중국인 여성 유학생을 살해한 혐의를 받는 같은 국적 30대 남성 정모씨가 지난 20일 오후 10시 30분쯤 경북 경산시 하양읍 자신의 원룸에서 여성복을 입고 빠져나오는 모습이 폐쇄회로(CC)TV 화면에 찍혔다. 연합뉴스

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경북 경산에서 같은 국적의 대학원생을 살해한 30대 중국인 대학 강사가 구속됐다.대구지법 황인준 영장전담부장판사는 27일 살인 혐의를 받는 A(31)씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.이날 영장실질심사를 위해 법원에 출석한 A씨는 “왜 범행을 저질렀느냐”, “왜 여장을 했느냐” 등의 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 변호사 접견실로 들어갔다.경찰에 따르면 경산의 한 대학원에서 강사로 활동하는 A씨는 지난 20일 새벽 경북 경산시 하양읍에 있는 자신의 집에서 중국인 여성 유학생 B(25)씨를 살해한 뒤 시신을 훼손한 혐의를 받고 있다.그는 여성의 원피스를 입고 모자를 눌러쓴 채 동대구역으로 향했다가, 역사 내 화장실에서 남자 옷으로 갈아입고 경산으로 돌아오는 등 수사에 혼선을 주기도 했다. 이후 훼손한 시신을 경북 경주와 경산, 경기 군포 등 전국 곳곳에 유기했다.B씨는 중국에서 일자리를 구한 상태로 사망 당일 열린 학위 수여식에 참석하기 위해 한국으로 왔다가 변을 당했다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 경위 등을 집중적으로 조사할 방침이다.대구 민경석 기자