부산항만공사, 글로벌 크루즈 3사와 협력 확대…내년 입항 46% 확대

세줄 요약 글로벌 크루즈 3사와 부산항 협력 확대 논의

내년 부산항 입항 127항차 확정, 46% 증가

준모항·오버나잇 확대와 터미널 개선 추진

이미지 확대 부산항만공사 관계자들이 미국 마이애미 MSC 전용 크루즈 터미널을 둘러보고 있다. 부산항만공사 제공

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부산항만공사는 지난 24일부터 이틀간 미국 마이애미에서 세계적 크루즈 선사인 MSC 크루즈 미주 법인, 로얄캐리비안 그룹, 노르웨이지안 크루즈라인 홀딩스를 방문했다고 27일 밝혔다.이들 선사는 대형 크루즈부터 프리미엄·럭셔리 크루즈까지 시장별로 특화된 다수의 브랜드와 대규모 선대를 보유해 세계 크루즈 노선과 선대 배치에 큰 영향력을 가진 기업이다.공사는 크루즈 그룹과 경영진과 만나 부산항 입항 확대, 준모항·모항 활성화, 크루즈 터미널 운영과 인프라 개선 등 중장기 협력 방안을 논의했다.이번 마케팅 활동에서 3개 크루즈 그룹이 신청한 내년도 부산항 입항 계획에 관해 논의한 결과 총 127항차의 입항을 확정했다. 이는 올해 87항차보다 40항차, 약 46% 증가한 규모다.MSC는 올해 23항차에서 내년 37항차로 부산항 입항을 확대한다. 특히 그룹의 럭셔리 브랜드인 익스플로러 저니를 부산항에 신규 유치했다. 기존 MSC 벨리시마호의 부산 준모항 운영도 지속하기로 했다.로얄캐리비안 그룹도 부산항 입항을 올해 54항차에서 내년 74항차로 확대한다. 그룹의 럭셔리 브랜드인 실버씨 입항은 11항차에서 26항차로 두 배 이상 증가한다. 올해는 없었던 부산 오버나잇 일정도 2027년 3항차를 신규 추진할 예정이다.오버나잇은 크루즈 선박이 입항한 당일 떠나지 않고 1박 이상 정박하는 것을 말한다. 오버나잇 크루즈 입항이 늘어나면 승객들이 부산에서 체류하는 시간이 길어져 지역 관광 활성화가 기대된다.노르웨이지안 크루즈라인 홀딩스 역시 올해 10항차에서 내년 16항차로 부산항 입항을 확대한다. 이 그룹 내 브랜드인 오세아니아 크루즈의 리가타호는 지난 2월 부산에서 오버나잇을 진행했다. 공사는 CIQ(세관·출입국·검역) 기관과 협력해 터미널을 24시간 개방하고, 승객들이 자유롭게 승하선할 수 있도록 했다. 이런 경험을 바탕으로 그룹 내 프리미엄·럭셔리 브랜드 입항, 항공·철도 연계 신규 상품을 논의하기로 했다.공사는 또 마이애미 MSC 전용 크루즈터미널에 방문해 대규모 모항 운영을 가능하게 하는 수하물 처리·자동 체크인·보안검색 및 CIQ(세관·출입국·검역) 심사체계를 살펴봤다. 이를 토대로 부산항에서도 승객의 승하선과 수하물 이동이 짧은 시간에 이뤄지는 효율적인 체계 구축 방안을 수립할 예정이다.부산항만공사 관계자는 “이번 글로벌 선사들과의 전략적 논의에서 부산항의 기항 경쟁력을 다시 한번 확인했고, 모항으로 도약하기 위해 필요한 조건도 구체적으로 살펴봤다”면서 “준모항과 오버나잇을 확대해 경험을 축적하고 항공·철도 접근성, 터미널·수하물·CIQ 시스템을 단계적으로 고도화해 모항으로서 경쟁력을 확보하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자